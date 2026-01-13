أخبار|باكستان

مقتل 7 من الشرطة الباكستانية بانفجار عبوة ناسفة

epa12617806 Relatives and police officers attend the funeral of Pakistani army Major Adeel Zaman, killed during a military operation in Bajaur, in Dera Ismail Khan, KPK province, Pakistan, 30 December 2025. A Pakistan Army major was killed during an intelligence-based operation in Khyber Pakhtunkhwa’s Bajaur district, the military said on 29 December. Major Adeel Zaman, 36, from Dera Ismail Khan, lost his life in an exchange of fire in the Khar area as security forces carried out an operation against militants linked to the banned Tehreek-i-Taliban Pakistan. The military said five militants were also killed, and weapons and ammunition were recovered. EPA/SAOOD REHMAN
تشييع ضابط شرطة باكستاني قتل في هجوم سابق تبنته حركة طالبان باكستان (وكالة الصور الأوروبية)
Published On 13/1/2026
آخر تحديث: 05:42 (توقيت مكة)

قالت الشرطة في منطقة تانك بشمال غرب باكستان إن سبعة من ضباطها قتلوا في انفجار قنبلة استهدفت مركبتهم المدرعة أمس الاثنين. وأظهرت ‍صور الهجوم حطام السيارة التي انقلبت على جانب الطريق، ونقلت وكالة رويترز أن حركة طالبان باكستان أعلنت في بيان مسؤوليتها عن الهجوم.

من جهته، قال برويز شاه ‍نائب قائد شرطة تانك، إن خمسة من أفراد الشرطة قتلوا على الفور بعد تفجير القنبلة بطريقة التحكم عن بعد، في حين توفي اثنان آخران في المستشفى.

وأصدر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تعليمات بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الهجوم.

من ناحية أخرى، قتل مدنيان على الأقل، و3 مسلحين في حوادث منفصلة بمقاطعة أوراكزي في خيبر بختونخوا.

وبحسب الجيش الباكستاني، فقد سجل 5397 هجوما في البلاد على مدار عام 2025.

وتشهد ولاية خيبر بختونخوا، ذات الطبيعة الجبلية والحدودية، تصعيدا لافتا، وتتهم إسلام آباد السلطات الأفغانية بالسماح لمسلحين باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد باكستان، وهو ما تنفيه كابل.

المصدر: وكالات

