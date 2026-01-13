مقتل 7 من الشرطة الباكستانية بانفجار عبوة ناسفة

قالت الشرطة في منطقة تانك بشمال غرب باكستان إن سبعة من ضباطها قتلوا في انفجار قنبلة استهدفت مركبتهم المدرعة أمس الاثنين. وأظهرت ‍صور الهجوم حطام السيارة التي انقلبت على جانب الطريق، ونقلت وكالة رويترز أن حركة طالبان باكستان أعلنت في بيان مسؤوليتها عن الهجوم.

من جهته، قال برويز شاه ‍نائب قائد شرطة تانك، إن خمسة من أفراد الشرطة قتلوا على الفور بعد تفجير القنبلة بطريقة التحكم عن بعد، في حين توفي اثنان آخران في المستشفى.

وأصدر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تعليمات بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الهجوم.

من ناحية أخرى، قتل مدنيان على الأقل، و3 مسلحين في حوادث منفصلة بمقاطعة أوراكزي في خيبر بختونخوا.

وبحسب الجيش الباكستاني، فقد سجل 5397 هجوما في البلاد على مدار عام 2025.

وتشهد ولاية خيبر بختونخوا، ذات الطبيعة الجبلية والحدودية، تصعيدا لافتا، وتتهم إسلام آباد السلطات الأفغانية بالسماح لمسلحين باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد باكستان، وهو ما تنفيه كابل.