مظاهرات مؤيدة للحكومة في ظل تواصل الاحتجاجات في إيران

تواصلت الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية في إيران بمدن عدة للأسبوع الثالث في ظل انقطاع شامل للإنترنت، وسط تقارير عن سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين، بينما خرج إيرانيون في مناطق عدة من البلاد في مظاهرات منددة بأعمال الشغب.

ونشر موقع "هرانا" لرصد حقوق الإنسان في إيران، تسجيلا مصورا يظهر تكدس عدد من جثث قتلى الاحتجاجات بمبنى الطب الشرعي في كهريزك، بمحافظة طهران. ورجح الموقع أن يصل عدد الجثامين إلى 250، حيث يتعرف أفراد من عائلات القتلى على جثث ذويهم.

وأكدت الوكالة مقتل 490 متظاهرا و48 من الأمن، واعتقال أكثر من 10 آلاف و600 شخص منذ 28 ديسمبر/كانون الأول، بينما ذكرت تقارير أخرى أن عدد القتلى تجاوز 500.

من جهتها، قالت وكالة "تسنيم" إن 109 من عناصر الأمن والشرطة قُتلوا في أعمال شغب شهدتها مناطق عدة.

في غضون ذلك، يتواصل انقطاع الإنترنت منذ أكثر من 4 أيام، وفق منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية المعنية بمراقبة الشبكة.

ونقلت وكالة رويترز عن أشخاص من داخل إيران أن بعض الإيرانيين يستخدمون خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك.

مظاهرات مؤيدة للحكومة

في المقابل، خرج إيرانيون في مناطق عدة من البلاد في مظاهرات منددة بأعمال الشغب التي ارتكبها مسلحون في إيران، على حد وصف هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

ونقل التلفزيون الإيراني أن مظاهرات خرجت في كل من أصفهان، ورشْت، وكرمان، وبيرجند، وأراك، كما خرجت مظاهرات مماثلة في العاصمة طهران انطلاقا من ساحة الثورة.

ورفع المتظاهرون أعلام الجمهورية الإسلامية في ساحات رئيسية، وشاركوا في صلوات على أرواح عناصر الأمن، الذين تقول السلطات إنهم قُتلوا على أيدي "مثيري الشغب".

واعتبر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أن "الحشود الغفيرة" التي نزلت الى الشوارع دعما للجمهورية الإسلامية، تشكّل "تحذيرا" للولايات المتحدة التي سبق لرئيسها دونالد ترامب أن هدد بالتدخل العسكري في حال استمرار عملية قمع وقتل المتظاهرين.

إعلان

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت الحداد الوطني لمدة 3 أيام على القتلى الذين سقطوا وبينهم عناصر من قوات الأمن أثناء الاحتجاجات