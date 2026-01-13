أصاب صلاح بـ2022.. "إير سنغال" تبحث عن فتى الليزر فما السبب؟

أحدث إعلان شركة الطيران السنغالية عن حملتها للعثور على المشجع الذي وجه الليزر على لاعبي المنتخب المصري خلال مواجهة مصر والسنغال في تصفيات مونديال 2022، صدى واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الشركة مكافأة للمشجع تتمثل في رحلة مدفوعة التكاليف إلى المغرب لحضور مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين السنغال ومصر، المقررة يوم الأربعاء في طنجة، داعية المتابعين للتواصل معها حال توفر أي معلومات عنه أو عن أسرته.

ونشرت الشركة صورة للمشجع وعلقت "ساعدونا في العثور عليه، لقد ترك انطباعا لا يُنسى خلال مباراتنا الأخيرة ضد مصر، ومنذ ذلك الحين، باتت قناعة راسخة لدى الجميع أنه جلب لنا الحظ".

وأضافت "مع اقتراب مباراتنا القادمة ضد مصر، نطلق حملة البحث لنقدم لهذا المشجع الشاب رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى المغرب لحضور المباراة".

وسط هذه الخطوة المفاجئة من شركة الطيران السنغالية، انتشرت موجة واسعة من التعليقات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.

علق أحد المغردين "الخبر حقيقي مو نكتة!"، في حين كتب آخر: "السنغاليين اتجننوا!"، في إشارة إلى دهشة الجماهير من قرار الشركة منح المشجع رحلة إلى المغرب لحضور نصف النهائي ضد مصر.

ووصف بعض المتابعين الأمر بأنه "جنون"، معتبرين أن السنغاليين أصبحوا "مدمنين على الليزر" منذ المباراة الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2022، التي أصاب فيها محمد صلاح بالعمي المؤقت أثناء ركلات الترجيح.

وأعرب آخرون عن دهشتهم من قرار شركة الطيران السنغالية منح المشجع رحلة إلى المغرب لحضور نصف النهائي، معتبرين أن المبادرة تمثل الـ"جنون بعينه"، لكنها في الوقت نفسه وسيلة ذكية لجذب الجماهير وزيادة التفاعل قبل المباراة المرتقبة.

وكتب أحد المغردين قائلا "حتى لو كانت نكتة، هذه أفضل حملة ترويجية قبل نصف النهائي!"، في إشارة إلى المزج بين الطرافة والجدية الذي صاحب الحملة منذ الإعلان عنها.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تعرض المنتخب السنغالي لعقوبات في البطولة الحالية بالمغرب، بسبب كثافة استخدام جماهيره لليزر في مباراتي بنين ومالي، ما جعل حملة شركة الطيران الوطنية مفاجئة وغريبة في الوقت نفسه.

وقالت إحدى التغريدات "الشركة غيرت قواعد اللعبة.. تروح بالمشجع اللي سوّى العجب في محمد صلاح".

في ذات السياق، حث الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في بيان عبر صفحته على منصة "إكس"، جميع المشجعين على التحلي بسلوك مثالي ومسؤول واحترام اللوائح المعمول بها، مؤكدا الحظر التام لإدخال أو استخدام الشعلات الضوئية ومؤشرات الليزر أو أي أدوات خطرة داخل الملعب أو محيطه المباشر.

أشار البيان إلى أن هذه الممارسات تمثل تهديدا مباشرا لسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير، فضلا عن إساءتها لصورة كرة القدم السنغالية على المستويين القاري والدولي، لافتا إلى أن المنتخب السنغالي سبق أن تعرض لعقوبات تأديبية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد أحداث شهدتها مباراتا بنين ومالي.