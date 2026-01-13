مستشار ترامب: واشنطن والرياض وأبوظبي تشترك في أهدافها باليمن

قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، إن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات تشترك في أهدافها باليمن.

وأضاف بولس، في منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن الدول الثلاث تتفق على ضرورة هزيمة الحوثيين (جماعة أنصار الله) والجماعات الإرهابية الأخرى، على حد تعبيره.

وأشار مستشار الرئيس الأميركي إلى أن هذا التوافق بين الدول الثلاث يصب في مصلحة اليمن واستقرار المنطقة.

ويأتي تصريح بولس بعد تصاعد مواجهات عسكرية منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، والقوات الحكومية وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى، بعدة محافظات شرقي وجنوبي اليمن.

ومع رفض الانتقالي خلال الفترة الأخيرة دعوات محلية وإقليمية ودولية للانسحاب، وبعد مواجهات عسكرية لأيام، استعادت قوات "درع الوطن" حضرموت والمهرة، وأعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج ترحيبها بالقوات الحكومية، كما يجري حاليا تسلم تلك القوات لبقية المناطق في الضالع وسقطرى بعد إعلان الانتقالي حل نفسه.

وكان المجلس الانتقالي يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات.