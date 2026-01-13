مسؤولون من الدانمارك وغرينلاند يلتقون فانس وروبيو في البيت الأبيض

أعلن وزير الخارجية الدانماركي لارس لوكه راسموسن، اليوم الثلاثاء، أنه ونظيره الغرينلاندي سيلتقيان الأربعاء في البيت الأبيض جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وقال راسموسن للصحفيين أبدى فانس رغبته أيضا في المشاركة في هذا الاجتماع واستضافته. وبالتالي سيُعقد في البيت الأبيض.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الدانماركي ترويلس لوند بولسن أنه سيلتقي، الاثنين المقبل، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته لبحث أمن القطب الشمالي.

عمل عسكري

وقلّل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس الاثنين، من خطر شن الولايات المتحدة هجوما على غرينلاند، بعد التهديدات المتكررة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة من الدانمارك، عضو الناتو.

وجاءت تصريحات فاديفول بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي وسط توترات متزايدة بشأن أهداف واشنطن تجاه غرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي وتتبع الدانمارك ويقول ترامب إنها حيوية لأمن الولايات المتحدة.

وردا على سؤال بشأن احتمال عمل عسكري أحادي الجانب من الولايات المتحدة بعد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي، قال فاديفول "ليس لدي أي مؤشر على أن هذا الأمر سيتم أخذه في الاعتبار بجدية".

وأضاف "بل أعتقد أن هناك مصلحة مشتركة في معالجة المسائل الأمنية التي تنشأ في منطقة القطب الشمالي، وأنه ينبغي علينا القيام بذلك وسنفعل".

إصرار أميركي

ويصر ترامب على وضع غرينلاند تحت سيطرة الولايات المتحدة، مشدّدا على أهمية الإقليم الدانماركي للأمن القومي الأميركي.

وإقليم غرينلاند، البالغ عدد سكانه حوالي 57 ألف نسمة، مترامي الأطراف وغني بالموارد المعدنية، ولموقعه أهمية إستراتيجية.

وأعلنت حكومة غرينلاند، أمس الاثنين، أن الجزيرة لا تقبل "بأي شكل" السعي الأميركي "للاستيلاء" على أراضيها، و"ستكثف جهودها" لضمان الدفاع عن هذه الأراضي في إطار حلف الناتو.

إعلان

وفي وقت لاحق أمس، أشار أعضاء في الكونغرس الأميركي إلى أن وفدا سيتوجه إلى كوبنهاغن يومي الجمعة والسبت في طريقه إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز في بيان إن الوفد سيلتقي برؤساء شركات وشخصيات سياسية لمناقشة "تعزيز الأمن في القطب الشمالي وتوطيد العلاقات التجارية".

واعتبر السيناتور الجمهوري توم تيليس من جانبه أنه "من الضروري أن يقف الكونغرس صفا واحدا لدعم حلفائنا واحترام سيادة الدانمارك وغرينلاند".

وحذرت رئيسة الوزراء الدانماركية مته فريدريكسن مطلع الشهر الحالي من أن ضم غرينلاند سيؤدي إلى نهاية حلف الناتو.