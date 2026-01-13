لماذا يموت أطفال غزة بعد وقف إطلاق النار؟ اليونيسيف تجيب

يواجه أطفال قطاع غزة مأساة إنسانية متفاقمة حيث لقي 100 منهم حتفهم منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بسبب البرد وشح الوقود ومواد التدفئة والأغطية والخيام، وفق ما أكده المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في فلسطين، كاظم أبو خلف.

ورغم دخول كميات محدودة من المساعدات فإن أبو خلف شدد -في مقابلة مع الجزيرة- على ضرورة إدخال البيوت المتنقلة والأغذية والأدوية والوقود بشكل كامل، وانتقد بشدة "السياسة الانتقائية" التي تفرضها سلطات الاحتلال على دخول المساعدات.

وتعرقل إسرائيل دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والبيوت الجاهزة ومواد البناء وتسمح بدخول سلع غير أساسية كالمشروبات الغازية، وهو ما دفع المتحدث لوصف هذه المساعدات بـ"المتاهة".

ولا تزال الجهود الإغاثية الحالية عاجزة عن وقف نزيف الأرواح في ظل الحصار اللوجيستي المفروض على القطاع الذي يحتاج بشدة للأدوية والأغذية والملابس والأغطية، وفق أبو خلف، الذي وصف وقف إطلاق النار الحالي بـ"العجيب".

ويحاول السكان الاحتماء من سوء الأحوال الجوية بالبيوت المدمرة التي لا تجدي نفعا، حسب المتحدث الذي دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة "الضغط" على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر بشكل كامل وتأمين إخراج الأطفال الجرحى للعلاج.

مزيد من الوفيات

ويعني استمرار الوضع الحالي -وفق المتحدث- مزيدا من الوفيات في صفوف الفئات الأكثر هشاشة وفي مقدمتهم الأطفال، إذا استمر تعنت المتحكمين في إدخال المساعدات.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قطاع غزة لا يزال يعيش أبشع أنواع الإبادة الجماعية وسط مصرع فلسطينيين بسبب البرد وانهيار المنازل المدمرة وانتشار الأمراض جراء الحصار الإسرائيلي المشدد.

وقال متحدث الحركة حازم قاسم، في بيان، إن استمرار ارتقاء الشهداء بفعل البرد من الأطفال وكبار السن، وانهيار المنازل المقصوفة والمدمرة، وانتشار الأمراض، يؤكد أن قطاع غزة ما زال يعيش أبشع أنواع الإبادة الجماعية نتيجة لسياسة الاحتلال المتعمدة في منع إدخال المساعدات ومواد الإيواء الأساسية، بما يُحوّل الأبنية الآيلة للانهيار إلى خطر دائم يهدد حياة المدنيين.