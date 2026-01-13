قسد تفرض حظرا للتجوال في الرقة بعد انسحاب قواتها من حلب

أعلنت هيئة الداخلية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الثلاثاء، فرض حظر تجوال جزئي في عموم محافظة الرقة شمالي سوريا، في خطوة عزتها إلى "متطلبات المصلحة العامة وحرصا على سلامة الأهالي".

ووفقا لتعميم الهيئة، يسري الحظر يوميا من العاشرة مساء حتى السادسة صباحا اعتبارا من 13 يناير/كانون الثاني 2026، وحتى إشعار آخر، مع التأكيد على إخضاع المخالفين للمساءلة القانونية.

ويأتي هذا الإجراء الأمني بعد تطورات ميدانية متسارعة، حيث غادرت مجموعات من مسلحي قسد حي "الشيخ مقصود" بمدينة حلب السبت الماضي باتجاه مدينة الطبقة في الرقة، وذلك بموجب اتفاق مع الجيش السوري سمح لهم بالخروج نحو معاقلهم في شمال شرقي البلاد.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، انتهت بخسارة قسد لحي الأشرفية ثم الشيخ مقصود، لتطوى بذلك صفحة وجودها العسكري داخل مدينة حلب.

وتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن تفجر الأوضاع التي بدأت الثلاثاء الماضي قبل أن يعلن الجيش السوري سيطرته الكاملة على الأحياء المذكورة.

يذكر أن قسد تسيطر على نحو ثلث الأراضي السورية، تتركز معظمها شرق نهر الفرات، وتضم أهم مصادر الطاقة والأراضي الزراعية، إضافة إلى سدود إستراتيجية منها سدا "الطبقة" و"البعث" في محافظة الرقة، وسد "تشرين" في محافظة حلب.