الخارجية القطرية: نعمل مع الوسطاء للتقدم إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر تعمل مع الوسطاء للدفع إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مشيرا إلى أن التعقيدات على الطاولة اليوم تستدعي التقدم نحو تنفيذ هذه المرحلة.

وأكد الأنصاري في تصريحاته، اليوم الثلاثاء، ضرورة عدم الربط بين الاتفاق في غزة وبين فتح معبر رفح أو دخول المساعدات الإنسانية دون شروط.

وتابع أن كل يوم يمر دون إدخال المساعدات إلى غزة يعني سقوط المزيد من الضحايا.

وأضاف أنه لا توجد جداول زمنية محددة بشأن غزة، مشيرا إلى أن الاتصالات القطرية مستمرة ويومية لدفع الاتفاق قدما، وطالب إسرائيل بالإجابة عن سؤال: لماذا يتأخر تنفيذ اتفاق غزة؟

مرحلة وتوقعات

وتشمل المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة "تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة القطاع، وملف الإعمار، وتشكيل مجلس السلام، وإنشاء قوة دولية، وانسحابا إضافيا للجيش الإسرائيلي من القطاع، إضافة لنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".

وفي تصريحات متعلقة بالوضع الإنساني قال المسؤول القطري إن "الكارثة الإنسانية من صنع البشر في غزة مستمرة".

وأنهى اتفاق غزة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل على مدى عامين وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وفي شأن متعلق بتطورات الوضع في المنطقة أكد الأنصاري أن الدبلوماسية الطريقة الفعالة لحل أزمات المنطقة، مشيرا إلى أن قطر تعمل على ذلك مع جيرانها وشركائها.

وبيّن أن الدوحة طرف في الاتصالات الهادفة للتهدئة بالمنطقة وحل الخلافات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى وجود توقعات بأن يؤدي التوتر الحالي إلى تصعيد في المنطقة وإلى أن قطر تحاول التهدئة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل احتجاجات داخلية تشهدها مدن إيرانية منذ أسابيع، وما رافقها من تصعيد في الخطاب الأميركي.