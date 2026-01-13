الاحتلال يخطر بقطع الكهرباء والمياه عن مباني الأونروا بالقدس

أفادت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تنفيذ خطوات عملية لقطع خدمات الكهرباء والمياه عن مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقدس المحتلة.

وقالت المحافظة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن شركات إسرائيلية أرسلت إخطارات رسمية للأونروا بوقف الكهرباء والمياه عن مبانيها الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، على أن يبدأ التنفيذ خلال أسبوعين، استنادا إلى قانون أقره الكنيست نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأظهر الحصر الأولي -وفقا لبيان المحافظة- أن هذه الإجراءات تستهدف 10 مبان تابعة للأونروا، تشمل مدارس وعيادات ومراكز تدريب ومكاتب إدارية، من بينها المكتب الرئيسي للوكالة في حي الشيخ جراح، مما ينذر بتداعيات خطيرة على الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في القدس.

وكان الكنيست قد صادق، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا، ليدخل حيز التنفيذ مباشرة، بأغلبية 59 صوتا مقابل 7، في خطوة اعتبرتها المحافظة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 302 الذي أنشأ الأونروا لضمان تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في إسرائيل، بزعم "مشاركة بعض موظفيها" في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى"، وهو ما نفته الوكالة مرارا، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.