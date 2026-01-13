إدارة ترامب تصنف الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن منظمات إرهابية

صنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان "منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطوات أولى لجهود إحباط العنف الذي تقوم به فروع الإخوان المسلمين".

وأضاف روبيو أن الإدارة الأميركية ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها من أجل حرمان هذه الفروع من الإخوان المسلمين من موارد الانخراط في الإرهاب، على حد قوله.

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن أحمد الرهيد إن "وزارة الخارجية الأميركية صنفت الفرع اللبناني كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو من أشد التصنيفات، ويجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية".

وأضاف الرهيد أن وزارة الخزانة الأميركية صنفت الفرعين المصري والأردني "منظمات إرهابية عالمية" بسبب دعمهما لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقبل شهرين، أصدرت ولايتا تكساس وفلوريدا على التوالي أمرا تنفيذيا لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) منظمتين إرهابيتين، في حين ردت "كير" برفع دعاوى قضائية للطعن في القرارين.

خطوة تمهيدية

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات "إرهابية" أجنبية، في خطوة تمهد لفرض عقوبات على الفروع المستهدفة.

ووجه ترامب -عبر الأمر التنفيذي- وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت بتقديم تقرير حول ما إذا كان سيتم تصنيف أي من فروع جماعة الإخوان، كما طلب من الوزيرين المضي قدما في تطبيق أي تصنيفات في غضون 45 يوما من صدور التقرير.

وقال البيت الأبيض في البيان إن "الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

وبحسب بيان البيت الأبيض، تطوّرت جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر عام 1928، إلى شبكة عابرة للحدود لها فروع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، مشيرا إلى أن فروعها في لبنان والأردن ومصر تنخرط في أنشطة عنيفة أو تسهّلها وتدعم حملات لزعزعة الاستقرار تضرّ بمناطقها نفسها وبالمواطنين والمصالح الأميركية.

ويشير البيان إلى أنه بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، انضمّ الجناح العسكري لفرع الإخوان المسلمين في لبنان إلى حركة حماس وحزب الله وفصائل فلسطينية لإطلاق عدة هجمات صاروخية على أهداف مدنية وعسكرية داخل إسرائيل.

كما يشير بيان البيت الأبيض إلى دعوة قيادي بارز في فرع الإخوان المسلمين المصري إلى شنّ هجمات عنيفة ضد شركاء الولايات المتحدة ومصالحها، في حين قدّم قادة الإخوان المسلمين في الأردن منذ زمن طويل دعما ماديا للجناح المسلح لحركة حماس. ويرى البيان أن هذه الأنشطة تشكل تهديدا لأمن المدنيين الأميركيين في بلاد الشام وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط، فضلا عن سلامة واستقرار شركائنا الإقليميين.