سيول وثلوج وأمطار رعدية.. منخفض جوي يضرب الأردن

يشهد الأردن منذ مساء الاثنين منخفضا جويا ماطرا وعاصفا، ويعد الأقوى منذ بداية موسم الشتاء الحالي، وسيمتد إلى يوم الأربعاء، وفق وكالات الأرصاد الأردنية.

ومن المتوقع أن يكون المنخفض مصحوبا بهطولات مطرية شاملة وغزيرة، وأمطار رعدية مصحوبة بالبرد والبرق، مع زخات ثلجية فوق قمم الجبال العالية، ورياح عاتية تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.

وتعد غزارة وكميات الأمطار كفيلة بحدوث سيول قوية وارتفاع ملحوظ في منسوب المياه، مما يستدعي أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وتشير التوقعات إلى كميات الأمطار ستكون غزيرة في عجلون، والعاصمة عمان، ومحافظة البلقاء، ومأدبا، تليها محافظات إربد وجرش والزرقاء، ثم المناطق الجنوبية مثل الكرك والطفيلة، وأخيرا المفرق وغرب معان.

وبث ناشط مقطع فيديو يوثق سريان سيل بفعل مياه الأمطار في منطقة ضاحية الملك عبد الله بمحافظة المفرق شمال العاصمة عمان، اليوم.

كما تداولت منصات أردنية لقطات توثق ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير في سيل الزرقاء ومنطقة خريبة السوق بعمان، بفعل غزارة مياه الأمطار جراء المنخفض الجوي.

وتظهر اللقطات جريان مياه الأمطار والسيول بكثافة في سيل الزرقاء وخريبة السوق مع استمرار تساقط الأمطار جراء المنخفض الجوي.

وأظهرت اللقطات تشكل بحيرة مياه في الشارع بفعل مياه الأمطار الغزيرة التي تستمر بالتساقط في العاصمة.

من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية دير علا الدكتور رائد العزب، لوكالة الأنباء الأردنية، أن كوادر البلدية مستمرة بالعمل داخل مجرى سيل الزرقاء منذ أمس الاثنين، للتخفيف من شدة جريان الماء نظرا لسرعتها الكبيرة.

وقال إن امتداد السيل الطويل، الذي يصب في عدد من الأودية في المناطق ما قبل دير علا، أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وسرعة جريانه.

وأوضح العزب أن الإجراءات التي قامت بها كوادر البلدية ساهمت بشكل كبير في حماية مناطق سكنية من مداهمتها بالمياه، مشيرا إلى أن فرق البلدية عملت على فتح قني جديدة خلال فترة الليل واستخدام مهارب قديمة للسيطرة على الكميات الكبيرة من المياه الجارية.

ولفت العزب إلى أن جريان المياه في مجرى السيل سيتزايد في الساعات المقبلة نتيجة ارتفاع كميات المياه التي تصب بمجراه وهذا يتطلب الحذر الشديد، مبينا أن أعمال التوسيع وتعمق مجرى السيل خفف كثيرا من سرعة اندفاع المياه إلى المناطق السكنية في المناطق الغربية من دير علا.