محافظات يمنية تؤكد على التنمية والاستقرار وتجاوز الخلافات بعد رحيل "الانتقالي"

أكد وزير الدولة اليمني محافظ عدن عبد الرحمن شيخ اليافعي أن الأمن والاستقرار والتنمية تأتي في مقدمة أولويات السلطة المحلية خلال المرحلة المقبلة، في حين عقد كل من محافظي المهرة وسقطرى، اجتماعين لبحث وتقييم الأوضاع في المحافظتين، وذلك بعد أيام من استعادة الحكومة السيطرة عليها من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد بحث محافظ عدن خلال لقائه السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون في العاصمة السعودية الرياض، مستجدات الأوضاع العامة في العاصمة المؤقتة وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد محافظ عدن حرص السلطة المحلية على تعزيز الشراكة المجتمعية وتفعيل دور رأس المال الوطني لدعم مسارات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إلى ذلك، أكد محافظ محافظة المهرة محمد ياسر توجه السلطات المحلية لفتح صفحة جديدة مع جميع المكونات السياسية لتجاوز خلافات الماضي، والعمل بروح الفريق الواحد لما فيه مصلحة المهرة وأمنها واستقرارها، والدفع بعجلة التنمية.

وبحسب المركز الإعلامي للسلطات، استعرض المحافظ في أول اجتماع للمكتب التنفيذي للمحافظة في عام 2026، جهود التنسيق بين مختلف الأطراف لاحتواء الأزمة الأخيرة والخروج منها بأقل كلفة، ودون إراقة للدماء.

وكانت محافظتا عدن والمهرة قد شهدتا تطورات متسارعة خلال الأيام والأسابيع الماضية إثر سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي عليهما قبل أن تستعيدها القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية.

سقطرى

بدوره، عقد محافظ أرخبيل سقطرى رأفت الثقلي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع قيادات السلطة المحلية وزعماء المراكز السكانية والقبائل، لبحث سبل الحفاظ على الاستقرار في الجزيرة الإستراتيجية.

وذكرت وكالة "سبأ" أن الاجتماع ركّز على تقييم الأوضاع العامة في المحافظة، وسبل تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي لضمان السكينة العامة.

ونقلت الوكالة عن الثقلي تشديده على "أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وتوحيد الصف" لمواجهة التحديات التي تواجه المحافظة، داعيا الوجهاء والمشايخ إلى الاصطفاف خلف جهود الدولة بما يخدم المصلحة العامة.