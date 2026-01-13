صفقة عسكرية محتملة بين باكستان وإندونيسيا

اتفقت إندونيسيا وباكستان على تعزيز التعاون الدفاعي بينهما، وسط محادثات بشأن صفقة محتملة تشمل بيع طائرات مقاتلة ومسيّرات هجومية لجاكرتا.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين ورئيس الأركان العامة الباكستاني عاصم منير بحثا سبل التعاون في مجال الدفاع خلال اجتماع عقداه في إسلام آباد أمس الاثنين.

وقال الجيش الباكستاني في بيان إن المحادثات "ركزت على المسائل ذات الاهتمام المشترك، والديناميكيات الأمنية الإقليمية والعالمية المتطورة، واستكشاف سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي".

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية مطلعة أن المباحثات بين الطرفين تناولت صفقة لبيع طائرات مقاتلة ومسيّرات انتحارية لإندونيسيا، في إطار مساعي باكستان لتوسيع صادراتها الدفاعية بعد صفقات مع ليبيا وأذربيجان.

وأكد الطرفان في بيان مشترك أهمية تعزيز الروابط المؤسسية والتعاون طويل الأمد على أساس المصالح الإستراتيجية، في حين لم تُعلن أي قرارات نهائية بشأن الصفقة.

وتسعى إندونيسيا لتحديث أسطولها الجوي، حيث قدمت خلال السنوات القليلة الماضية طلبات لشراء طائرات مقاتلة، بينها 42 طائرة "رافال" فرنسية بقيمة 8.1 مليارات دولار عام 2022.