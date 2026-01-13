حماس تدعو لإغاثة غزة مع تفاقم تداعيات المنخفض الجوي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قطاع غزة لا يزال يعيش أبشع أنواع الإبادة الجماعية وسط مصرع فلسطينيين بسبب البرد وانهيار المنازل المدمرة وانتشار الأمراض جراء الحصار الإسرائيلي المشدد.

وقال متحدث حماس حازم قاسم، في بيان، إن استمرار ارتقاء الشهداء بفعل البرد من الأطفال وكبار السن، وانهيار المنازل المقصوفة والمدمرة، وانتشار الأمراض، يؤكد أن قطاع غزة ما زال يعيش أبشع أنواع الإبادة الجماعية نتيجة لسياسة الاحتلال المتعمدة في منع إدخال المساعدات ومواد الإيواء الأساسية، بما يُحوّل الأبنية الآيلة للانهيار إلى خطر دائم يهدد حياة المدنيين.

وأضاف أنه من المؤسف أن تقف كل المنظومة الدولية عاجزة عن تقديم الإغاثة لسكان غزة رغم تكرار المناشدات، مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وقال إن المزيد من الضحايا مُهددون بالموت خلال الساعات والأيام القادمة إذا لم تدخل مساعدات عاجلة، وما لم يُرفع الحصار والقيود التي يفرضها الاحتلال على الإغاثة والإيواء، مع اشتداد المنخفض الجوي والرياح العاتية التي تقتلع خيام النازحين وتترك آلاف العائلات بلا مأوى.

وأضافت حماس أن الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار مطالبون بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ومواصلة الضغط على الاحتلال وإلزامه بإدخال المساعدات العاجلة دون قيد أو شرط، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بما يشمل إعادة الإعمار وتكثيف جهود الإغاثة ورفع كافة القيود التي تعيق تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

ودعت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإغاثة غزة وكسر الحصار الإسرائيلي، وعدم السماح لحكومة بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الأطفال الذين قضوا بسبب البرد إلى 7، في حين استشهد أكثر من 24 مواطنا بسبب انهيار البيوت.