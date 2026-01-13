حريق يلتهم خيام لاجئين صوماليين في الضالع اليمنية

اندلع حريق هائل صباح الثلاثاء، في مخيم للاجئين الصوماليين بمنطقة سهدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوبي اليمن، مما أدى إلى تدمير عشرات المساكن المصنوعة من القش والخيام وتشريد عشرات الأسر، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود إن النيران انتشرت بسرعة كبيرة داخل المخيم، وسط غياب فرق الإطفاء وعدم وصول أي استجابة من الدفاع المدني، ما ساهم في اتساع رقعة الحريق وتفاقم الخسائر.

وأضافوا أن المعلومات الأولية لم تُسجّل وقوع إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية كبيرة وفقدان الأسر لمساكنها وممتلكاتها الأساسية.

وأشار الشهود إلى أن مواطنين وأصحاب صهاريج مياه تدخلوا لمحاولة إخماد الحريق والحد من انتشاره، في وقت لا تزال فيه آثار الحريق والدخان ظاهرة بالموقع.

وتعد محافظة الضالع إحدى محافظات جنوب اليمن، وهي من المحافظات الصغيرة نسبيا من حيث المساحة وعدد السكان وتقع على بُعد نحو 250 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء، وتتمركز جغرافيا فوق هضبة جبلية ذات موقع إستراتيجي يربط وسط البلاد بجنوبها عبر الطرق التاريخية المؤدية إلى لحج وعدن جنوبا.