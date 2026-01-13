جنرال أميركي: بسعيه للسيطرة على غرينلاند ترامب يسجل هدفا في مرماه

في مقابلة خاصة مع صحيفة "لوتان" السويسرية، وصف القائد السابق للقوات الأميركية في أوروبا، الجنرال المتقاعد بن هودجز، سعي إدارة ترامب للسيطرة على جزيرة "غرينلاند" بأنه "هدف عكسي" ومغامرة ديبلوماسية غير مجدية، محذرا من أن مثل هذه التحركات تقوض الثقة بين الحلفاء وتخدم خصوم واشنطن.

وحذر هودجز من أن هذا الأمر سيفجر أزمة ثقة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مشيرا إلى أن التهديد بالتدخل في أراضي دولة حليفة (الدانمارك) أمر مثير للقلق، لكن هودجز استبعد انهيار حلف شمال الأطلسي بسبب هذه القضية، مذكرا بقدرة الحلف التاريخية على تجاوز أزمات كبرى مثل "أزمة السويس" أو انسحاب فرنسا من القيادة العسكرية سابقا.

ورأى الجنرال المتقاعد في هذا المسعى دليلا على تحول العقيدة الأميركية، منتقدا الإستراتيجية الأميركية الجديدة التي لم تعد تضع "الناتو" على رأس أولوياتها، بل وترفض تصنيف روسيا بأنها تهديد، مقابل التركيز على الهيمنة على نصف الكرة الغربي والوصول إلى الموارد النفطية والمعدنية.

ولاحظ هودجز غياب دور الأوروبيين، داعيا إياهم إلى الكف عن أداء دور الضحية والتحرك ككتلة اقتصادية وعسكرية واثقة تضاهي القوة الأمريكية. وشدد على أن الدفاع عن أوروبا هو "إرادة سياسية" قبل أن يكون مجرد ميزانيات أو تشكيل جيش موحد.

وبخصوص الملف الأوكراني، أكد القائد السابق أن استمرار دعم كييف مصلحة أوروبية حيوية، خاصة في ظل ضبابية الموقف الأميركي الحالي، محذرا من أن سقوط أوكرانيا سيؤدي إلى تدفق ملايين اللاجئين وسيشجع الكرملين على مزيد من التوسع.

من ناحية أخرى، أعرب هودجز عن تشككه في قدرة الإدارة الأميركية على تنفيذ وعودها بزيادة ميزانية الدفاع بشكل ضخم دون موافقة الكونغرس، كما انتقد تغيير مسمى "وزارة الدفاع" إلى "وزارة الحرب"، معتبرا أن مثل هذه التصرفات تضعف المصداقية.

واختتم هودجز حديثه بنبرة متفائلة، معولا على دور الكونغرس في لجم أي توجهات قد تضر بالتحالف العسكري "الأنجح في التاريخ"، ومؤكدا أن الحماية الجماعية التي يوفرها "الناتو" تظل الضمان الوحيد لردع الأطماع الروسية.