اليونيفيل تعلن تعرضها لـ5 قذائف إسرائيلية جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في جنوبي لبنان أنها طلبت من الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار بعد إصابة مهبط طائرات مروحية تابع لها بقذيفتين إسرائيليتين أمس الاثنين.

وجاء طلب اليونيفيل وسط الخروقات الإسرائيلية شبه اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان منذ سريانه أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والتي تجاوزت 10 آلاف خرق، حسب اليونيفيل، تمثلت بسلسلة غارات وتوغلات أدت إلى استشهاد وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب الدمار المادي.

وذكرت اليونيفيل، في بيان، أن قذيفتي هاون يُحتمل أنهما قنابل مضيئة أصابتا مهبط الطائرات المروحية والبوابة الرئيسية لموقع تابع للأمم المتحدة جنوب غرب بلدة يارون قضاء بنت جبيل.

وأضافت أن جنود حفظ السلام توجهوا فورا إلى الملاجئ حفاظا على سلامتهم، ولم يُصب أحد بأذى، ولفتت إلى أنها أرسلت طلب وقف إطلاق نار إلى الجيش الإسرائيلي.

وكانت اليونيفيل اتهمت إسرائيل مرارا بتعريض قواتها في لبنان إلى هجمات وصفتها بالخطيرة للغاية.

قذائف إسرائيلية صوب دورية إسبانية

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية في بيان، عن تعرض دورية إسبانية تابعة لليونيفيل لإطلاق نار من دبابات إسرائيلية أمس الاثنين، دون وقوع أضرار.

وأوضحت أن الحادثة وقعت في المنطقة العازلة جنوبي لبنان قرب بلدة الخيام، حيث أطلقت الدبابات الإسرائيلية 3 قذائف سقطت على مسافة تراوحت بين 150 و380 مترا من الدورية الإسبانية.

وحذّرت الدفاع الإسبانية من أن أي عمل عدائي ضد اليونيفيل يشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ويعرّض سلامة القوات الدولية للخطر.

ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/آب 2006، إلى وقف العمليات القتالية بين حزب الله وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل.

وصوّت مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب الماضي على تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية عام 2026، قبل انسحابها من لبنان بحلول نهاية عام 2027.

وكان يُفترص أن ينهي اتفاق لوقف إطلاق النار عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول من العام الذي يليه، خلّفت أكثر من 4 آلاف شهيد وما يزيد على 17 ألف جريح.

​​​​​​​ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال في جنوب لبنان سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.