الحياة تعود إلى طبيعتها في عدن والبنك المركزي يستعد لصرف الرواتب

رصدت قناة الجزيرة عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة عدن، جنوبي اليمن، بعد أيام من سيطرة القوات التابعة للحكومة الشرعية على العاصمة المؤقتة.

وأظهرت لقطات مبنى البنك المركزي اليمني تحت حراسة قوات من "ألوية العمالقة"، التابعة للحكومة.

وقال مراسل الجزيرة ياسر حسن إن البنك يجري تحضيرات استعدادا لصرف الرواتب المتأخرة من العام الماضي لموظفي الدولة.

وأضاف حسن أن الحياة عادت إلى طبيعتها في مدينة عدن، مشيرا إلى انتظام عمل المدارس والمرافق والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وأوضح أن هناك تنسيقا بين قوات "درع الوطن" و"ألوية العمالقة" وبين السلطات المحلية والأمنية في عدن بشأن حماية المنشآت المهمة في المدينة.

كما تحدث المراسل عن قرب تشغيل مطاري "سيئون" في حضرموت و"الريان" في المكلا، بعد تشغيل مطاري "عدن"، و"الغيضة" في المهرة.

قائد عسكري بعدن

بالتزامن، أعلنت قوات درع الوطن، التابعة للحكومة، وصول قائد عسكري في تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية إلى عدن، في أول زيارة لمسؤول عسكري من التحالف بعد استعادة الحكومة السيطرة على المدينة.

وذكرت القوات -في منشور لها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي- أن فلاح الشهراني مستشار قائد القوات المشتركة وصل إلى عدن، برفقة وفد رفيع المستوى، ضمن تنسيق تقوده القوات المشتركة بدعم مباشر من المملكة، ولمتابعة عدد من الترتيبات التنظيمية والميدانية وتعزيز مستوى التنسيق.

وخلال الأيام الماضية، استعادت القوات التابعة للحكومة اليمنية السيطرة على عدة محافظات شرقي وجنوبي اليمن بعد مواجهات مع قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطر المجلس الانتقالي على عدد من المحافظات من خلال عمليات عسكرية خاطفة.