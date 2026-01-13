المفوضية الأوروبية تدعو إلى احترام كامل لسيادة سوريا واستقلالها

دعت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إلى احترام كامل لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وقال المتحدث باسم المفوضية أنور العنوني، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إنهم يتابعون التطورات في سوريا، ويعربون عن موقفهم عندما تقع أحداث "لا تسير في الاتجاه الصحيح"، وإن المفوضية أصدرت بيانات بشأن أعمال العنف المختلفة في أنحاء البلاد.

وأكد العنوني أن السلام أو الاستقرار في سوريا لن يكونا ممكنين دون حوار وطني شامل ومصالحة وعملية عدالة انتقالية، مشددا على "احترام كامل لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".

والثلاثاء الماضي، تفجّرت الأحداث في مدينة حلب بشن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) هجمات من مناطق سيطرتها في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد على أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومواقع للجيش، مما خلّف 24 قتيلا و129 جريحا، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

ورد الجيش الخميس بإطلاق عملية عسكرية "محدودة" أنهاها السبت، تمكن خلالها من السيطرة على هذه الأحياء، وسمح لمسلحين في التنظيم بالخروج إلى شمال شرقي البلاد، حيث معقله.

ويتنصل "قسد" من تطبيق بنود اتفاق أبرمه مع الحكومة في 10 مارس/آذار 2024، وينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية بمناطق شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة.

كما ينص الاتفاق على إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز في هذه المناطق، ويشدد على وحدة أراضي البلاد، وانسحاب قوات "قسد" من حلب إلى شرق الفرات.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة في الحكم.​​​​​​​