الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من لاريجاني

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن دعم قطر لكافة الجهود الهادفة لخفض التصعيد والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.