"الرياح تقتلع آلاف الخيام".. الجزيرة ترصد الأوضاع الكارثية نتيجة المنخفض الجوي بغزة

رصدت قناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، الحالة الكارثية التي تسبب فيها المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة في مدينة غزة مؤمن الشرافي إن الرياح العاتية الناتجة عن المنخفض اقتلعت آلاف الخيام من أماكنها، مما تسبب في تشريد من كانوا يحتمون بها من عائلات.

وبينت الصور المباشرة أعدادا كبيرة من الخيام البالية تتلاعب بها رياح المنخفض الجوي.

وقال المراسل، الذي كان يتحدث في حين يستمر هطول الأمطار، إن الخيام بالأصل مهترئة وبالية ولا توفر أي حماية لآلاف النازحين.

ونقل عن مصادر طبية باستشهاد 5 أشخاص، بينهم طفل، بسبب البرد ونتيجة للانهيارات جراء الرياح القوية، بالإضافة إلى مئات الحالات من الإصابات والمرضى بأمراض الجهاز التنفسي والجهاز المعوي.

وأوضح الشرافي، بصوت متهدج نتيجة البرودة الشديدة، أن 4 أشخاص استشهدوا في مدينة غزة إثر انهيار جدار على خيام تؤوي نازحين في المنطقة الغربية من المدينة، في حين استشهد طفل نتيجة البرد الشديد.

وأشار إلى أن المئات من العائلات تقيم في مبان، إنما هي أطلال وركام، آئلة للسقوط لأنها لا تجد مكانا تلجأ إليه، في ظل منع الاحتلال إدخال مواد الإغاثة من الخيام والأغطية والملابس الشتوية.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن 127 ألف خيمة من أصل 135 ألفا في القطاع أصبحت غير صالحة للإقامة بفعل المنخفضات الجوية.

وذكر المكتب أن هناك نقصا في الكميات اللازمة من الأغطية ووسائل التدفئة بنسبة تتجاوز 70% على مستوى القطاع.