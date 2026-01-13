الخطوط اليمنية تستأنف رحلاتها من مطار سيئون الدولي بحضرموت

استأنفت الخطوط الجوية اليمنية، صباح اليوم الثلاثاء، تشغيل رحلاتها عبر مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، بعد توقف دام أسابيع نتيجة التطورات الأمنية الأخيرة، في حين أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، أهمية وحدة الحكومة اليمنية على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وقال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن المطار يمثل شريانًا حيويًّا للمنطقة، مشيرًا إلى أن إعادة التشغيل جاءت ثمرة جهود مشتركة بين الجهات الرسمية والأمنية والفنية، مثمنًا الدعم السعودي في تهيئة الظروف المناسبة لتعزيز الاستقرار.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، صالح بن نهيد، أن إعادة تشغيل المطار تمت خلال فترة قياسية، بعد استكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية وفق المعايير المعتمدة.

وأمس الأول استأنفت الخطوط الجوية اليمينة رحلاتها من مطار الغيضة الدولي بمحافظة المهرة بعد توقفها نتيجة الأحداث العسكرية التي شهدتها المحافظة والتي انتهت بانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المدينة.

كما أعلنت الخطوط اليمنية في وقت سابق عن تسيير رحلات جوية تجارية ابتداء من 7 يناير/كانون الثاني الجاري لأول مرة بين جزيرة سقطرى اليمنية ومدينة جدة السعودية.

دعم بريطاني

من جانب آخر، شددت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، خلال لقائها عضو المجلس الرئاسي عبد الله العليمي باوزير في الرياض، على أهمية وحدة الحكومة اليمنية على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، مؤكدة دعم المملكة المتحدة لجهود التعافي وتحقيق سلام دائم.

ودعا باوزير من جهته إلى ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة، محذرًا من الانزلاق إلى صراعات داخلية جديدة. وأكد أن مؤتمر الحوار الجنوبي سيشكل مظلة جامعة للقضية الجنوبية، بما يعكس التنوع الحقيقي ويُنهي منطق التمثيل الحصري، وفق تعبيره.

وفي لقاء آخر مع وزير الشباب والرياضة نائف البكري، رحبت السفيرة البريطانية بالموقف الأمني للحكومة اليمنية وعزمها على "مكافحة الإرهاب وحماية مؤسسات الدولة"، معتبرة ذلك ركيزة أساسية لتعافي اليمن واستقراره.