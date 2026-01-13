الأمطار المتجمدة تعطل حركة النقل والمطارات وسط أوروبا

عُلّقت الرحلات الجوية في مطار العاصمة النمساوية فيينا صباح اليوم الثلاثاء بسبب أمطار متجمّدة تسببت أيضا باضطرابات جوية في سلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر.

وبسبب تراكم طبقة سميكة من الجليد على مدارج المطار في فيينا، حُوّل مسار الرحلات إلى مطارات أخرى، من بينها ميونخ وفرانكفورت وكولونيا والبندقية، بينما تأخرت كل رحلات المغادرة.

وتوقع المتحدث باسم المطار بيتر كليمان أن يستمر الوضع على هذا النحو لبضع ساعات على الأقل قبل الظهر، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء النمساوية.

وطلبت هيئة السكك الحديد النمساوية من المسافرين تأجيل رحلاتهم غير الضرورية، وأعلنت عن اضطرابات وإلغاءات في خدماتها.

وفي سلوفاكيا المجاورة، أعلنت السلطات إغلاق مطار براتيسلافا حتى الظهر تقريبا، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصدرت الشرطة السلوفاكية تحذيرا عبر فيسبوك، حضت فيه المواطنين على تجنّب السفر بسبب تراكم الجليد والثلوج في غرب البلاد.

وفي جمهورية التشيك، تسبّب الجليد بشلّ حركة المرور على الطرق والسكك الحديد في معظم أنحاء البلاد.

ويشهد مطار براغ توقفا شبه تام في الحركة، في حين يعمل عناصر الإطفاء على إزالة الجليد عن المدرجات.

وفي المجر، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من تساقط الأمطار المتجمدة والثلوج، في حين أثرت ظروف الشتاء القاسية على قسم كبير من البلاد، مما تسبب في تأخير رحلات القطارات والرحلات الجوية.