أفغانستان تعين أول ممثل دبلوماسي رفيع في الهند منذ 2021

عيّنت الحكومة الأفغانية أول مسؤول رفيع المستوى لها في الهند منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021، وكلفته بقيادة سفارتها في نيودلهي.

وأفادت السفارة في بيان أمس الاثنين بأن نور أحمد نور، وهو مسؤول في وزارة الخارجية التابعة للحكومة الأفغانية، تولى منصب القائم بأعمال الحكومة في نيودلهي، وقد عقد اجتماعات مع مسؤولين هنود.

وقالت السفارة في منشور على منصة إكس إن الجانبين أكدا أهمية تعزيز العلاقات بين أفغانستان والهند.

من جهتها، لم تعلق الهند على ذلك، لكن السفارة الأفغانية نشرت صورة لنور مع المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الهندية أناند براكاش.

والهند لا تعترف رسميا بحكومة طالبان، لكن هذه الخطوة تشير إلى تعميق الانخراط بين البلدين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الهند أنها سترفع مستوى بعثتها التقنية في أفغانستان إلى سفارة كاملة.

ويُعد هذا التعيين مهما للغاية بالنسبة إلى الحكومة الأفغانية التي تسعى إلى استعادة السيطرة على البعثات الدبلوماسية الأفغانية في الخارج ضمن مسعى أوسع نطاقا للحصول على الشرعية الدولية.

يشار إلى أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميا بالحكومة الأفغانية بعد سيطرة طالبان.