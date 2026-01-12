3 شهداء في خان يونس وتحذيرات من كارثة إنسانية بسبب البرد

استشهد 3 فلسطينيين اليوم الاثنين جنوبي مدينة خان يونس بقطاع غزة، في أحدث خرق من جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح مجمع ناصر الطبي أن الشهداء سقطوا بنيران طائرة مسيّرة إسرائيلية خارج مناطق انتشار قوات الاحتلال جنوب المدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة هاني الشاعر بأن الاستهداف وقع في منطقة "السبعة عشر" جنوبي خان يونس.

كما أفادت مصادر طبية بوصول امرأة مصابة بعد استهدافها بإطلاق نار في منطقة البطن السمين بخان يونس.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، نفّذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا وجويا، إلى جانب إطلاق نار على مناطق متفرقة داخل ما يعرف بالخط الأصفر.

وفي المناطق الجنوبية من مواصي مدينة رفح سُجل قصف مدفعي وإطلاق نار في محيط "ميدان العلم"، علما بأن هذه المنطقة تشهد بشكل شبه يومي عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار واستهدافات من المسيّرات وكذلك من آليات تنشط في التحرك داخل المنطقة.

ومنذ الإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يواصل جيش الاحتلال خروقاته باستهداف المدنيين، بالإضافة إلى عمليات النسف والتدمير لما تبقى من مبان خلف الخط الأصفر.

كما تعيش العائلات التي عادت إلى منازلها المدمرة حالة من عدم الاستقرار والخوف جراء استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الشرقية من القطاع.

وفيات البرد

من جانبه، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تداعيات إنسانية كارثية مع استمرار موجات البرد القارس التي تضرب القطاع، في ظل الحصار والإبادة الجماعية التي خلّفت دمارا واسعا وتهجيرا قسريا لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني إلى مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

وأوضح المكتب، في بيان له أمس الأحد، أن عدد الوفيات جراء البرد الشديد ارتفع منذ بدء الإبادة وحتى اليوم إلى 21 شخصا، بينهم 18 طفلا، جميعهم من النازحين في مخيمات الإيواء، في مؤشر خطير على حجم الكارثة الإنسانية.

وأضاف البيان أن فصل الشتاء الجاري شهد حتى الآن 4 وفيات بسبب غياب وسائل التدفئة وانعدام المأوى الآمن ونقص الأغطية والملابس، وسط استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ.

وحذر المكتب من أن المنخفضات الجوية القادمة قد تفاقم الوضع، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية والمساعدات الأساسية للنازحين.

ويعيش مئات آلاف النازحين الفلسطينيين ظروفا مأساوية، حيث تنعدم مقومات الحياة الأساسية داخل الخيام، وسط استمرار جيش الاحتلال في منع إدخال المنازل المتنقلة والمستلزمات الضرورية لتجهيز أماكن الإيواء.

حصيلة واغتيال

وفي تقريرها اليومي، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الأحد، إن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 3 شهداء، و9 مصابين.

وذكرت الوزارة أن عدد الشهداء منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 71 ألفا و412 شهيدا، في حين بلغ عدد الجرحى 171 ألفا و314.

ومنذ بدء وقف النار الأخير في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تم تسجيل 442 شهيدا و1236 مصابا، بالإضافة إلى انتشال 688 جثة من تحت الركام.

وفي تطور منفصل، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن مدير مباحث الشرطة في خان يونس المقدم محمود الأسطل (40 عاما) استشهد بإطلاق نار من سيارة لاذت بالفرار في منطقة المواصي غرب خان يونس في جنوب القطاع.

وأوضحت الوزارة أن اغتيال الأسطل "تم على يد عملاء للاحتلال"، وأن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الاغتيال وتعمل على تعقب الجناة.