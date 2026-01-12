داخلية غزة: اغتيال مدير مباحث خان يونس على يد عملاء للاحتلال

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن مدير مباحث الشرطة في خان يونس المقدم محمود الأسطل (40 عاما) استشهد بإطلاق نار من سيارة لاذت بالفرار في منطقة المواصي غرب خان يونس في جنوب القطاع.

وأوضحت الوزارة أن اغتيال الأسطل "تم على يد عملاء للاحتلال"، وأن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الاغتيال وتعمل على تعقب الجناة.

ولم تذكر وزارة الداخلية أي تفاصيل إضافية حول هوية المنفذين أو دوافع الاغتيال.

ويأتي استشهاد مدير مباحث الشرطة في خان يونس بعد نحو شهر من استشهاد أحمد زمزم الضابط في وزارة الداخلية في غزة، في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأعلنت الوزارة حينها أن التحقيقات أظهرت تورط متعاونين مع إسرائيل في عملية اغتياله عبر إطلاق النار عليه في مخيم المغازي وسط القطاع.