هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب في مصر

انتخب مجلس النواب المصري، الاثنين، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب الجديد.

وبدأت أعمال مجلس النواب في القاهرة عقب قرار رئاسي بالانعقاد، بعد إجراء انتخابات وصُفت بأنها "الأطول في تاريخ البلاد".

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ)، حصل بدوي على 521 صوتا من إجمالي 570 نائبا أدلوا بأصواتهم، بينما حصل المرشح المنافس له محمود سامي الإمام، نائب رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي على 49 صوتا.

ويبلغ عدد النواب 596، بينهم 568 نائبا منتخبا و28 نائبا معيّنا، في حين لم يُذكر أسباب عدم تصويت 26 نائبا.

وبحسب وكالة الشرق الأوسط، تخرج المستشار هشام بدوي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1980، والتحق خلال مسيرة عمله القضائي بنيابة أمن الدولة العليا بين عام 2000 و2012.

كما عُين بدوي قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة خلال الفترة من عام 2012 حتى 2015، وشغل وظيفة مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد عام 2015، ثم نائبا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وكان آخر المناصب التي تولاها بدوي قبل دخوله مجلس النواب هي رئاسته الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الفترة من 2016 وحتى 2024.

ومساء الأحد، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجلس إلى الانعقاد، بعد قراره بتعيين 28 عضوا، من بينهم الرئيس الجديد للمجلس، بحسب قرارين نشرتهما الجريدة الرسمية.

وأُجريت الانتخابات بنظام الفردي والقوائم على مرحلتين، وتم فتح باب الترشح في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وانطلق التصويت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستمر 99 يوما كأطول انتخابات في تاريخ مصر.