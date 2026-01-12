مناورات عسكرية بين بنما والولايات المتحدة لحماية القناة

أعلنت وزارة الأمن في بنما الأحد أن حوالي 50 عنصرا من البحرية الأميركية ووحدات الأمن الوطنية سيبدؤون مناورات مشتركة الاثنين تستمر حتى 26 فبراير/شباط، بهدف "حماية" قناة بنما.

وأضافت الوزارة في بيان أن برنامج التدريب المشترك يهدف إلى "تحسين القدرة على الاستجابة لسيناريوهات عملياتية، وأوضحت أن المناورات ستشارك فيها 61 وحدة بحرية وجوية متخصصة، وشرطة الحدود، إضافة إلى 50 من مشاة البحرية الأميركية.

وكان رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو قد أعلن يوم الثاني من يناير/كانون الثاني، انتهاء الأزمة مع الولايات المتحدة بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبلاده عام 2025 باستعادة السيطرة على القناة، معتبرا أن الصين تسيطر عليها.

وستجري هذه المناورات في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة أسطولا من السفن الحربية في منطقة البحر الكاريبي، قائلة إن الخطوة ترمي إلى مكافحة تهريب المخدرات، في حين اعتبرت كاراكاس أنها تهدف إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو ما حصل بالفعل.

وشنت الولايات المتحدة غارات جوية وعملية برية في كاراكاس، قبضت خلالها على مادورو ونقلته إلى الولايات المتحدة ليحاكم بتهم بينها "الإرهاب المرتبط بالمخدرات".

ومنذ سبتمبر/أيلول أسفرت ضربات أميركية على مراكب في البحر الكاريبي والمحيط الهادي عن مقتل ما لا يقل عن 115 شخصا قالت واشنطن إنهم مهربو مخدرات.

وفي أبريل/نيسان 2025، وقّعت الولايات المتحدة وبنما اتفاقية تعاون تسمح بنشر قوات أميركية حول القناة، وتسمح لواشنطن باستخدام قواعد جوية وبحرية "للتدريب" بموافقة بنما، في تنازل قُدم لواشنطن جراء ضغوط مارسها ترامب على بنما.