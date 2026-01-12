"مقبرة للأحياء".. شهادات صادمة من أسرى محررين من سجون الاحتلال

كشف أسرى محررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي لقناة الجزيرة مباشر عن أوضاع مروعة يعيشها الأسرى داخل المعتقلات التي قالوا إنها "مقبرة للأحياء".

ورافق وصول الأسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة، حالات من البكاء والعناق الحار بين الأسرى وأقاربهم.

وقال أسير محرر إنه قضى 3 أشهر في معتقل "سدي تيمان" في النقب، كانوا بمثابة 30 عاما، مضيفا أنه شاهد أصنافا وألوانا من التعذيب هناك.

وفتح الأسير فمه ليكشف عن تكسير عدد من أسنانه نتيجة التعذيب الذي تعرض له.

بدوره، قال الأسير المحرر غيث عليان محمد أبو عون إنه يعمل كصياد واعتقله الاحتلال في مارس/آذار الماضي بينما كان مع زملائه يحاول الصيد في البحر، مشيرا إلى أن وضع الأسرى في السجون في غاية السوء.

التفتيش العاري

أما الأسيرة المحررة ريم أبو جزر، من الضفة الغربية المحتلة، فقالت إن الاحتلال أبعدها إلى قطاع غزة لتترك ابنتها المريضة وزوجها المريض في رام الله.

وأضافت أنها اُعتقلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أحد المعابر بتهمة حيازة سكين والانتماء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتابعت أن الاحتلال لم يسمح بحضور محام للدفاع عنها، كما لم يتم عرضها على المحكمة.

وكشفت ريم عن اتباع الاحتلال سياسة "التفتيش العاري" والتحقيق معها خلال الليل وحرمانها من النوم.

وأكدت أن المدة التي قضتها داخل سجون الاحتلال (نحو 20 يوما) بدت وكأنها سنوات طوال من هول ما تعرضت له من إهانة وضرب من السجانين من الرجال والنساء على حد سواء، ناهيك عن وجود كاميرات مراقبة بشكل دائم.

وأشارت الأسيرة الفلسطينية المحررة إلى وجود عدد كبير من الأسيرات القاصرات داخل سجون الاحتلال تم اعتقالهن بسبب منشورات عن قطاع غزة خلال الحرب، مؤكدة أنهن يعانين بشدة داخل المعتقلات.

وقالت ريم أبو جزر إن الأسيرات يتعرضن لمعاملة مهينة للغاية وسبّ وضرب، مما يجعل الحرمان من الأكل والشرب أمرا هينا.

إعلان

وأوضحت أن الأسيرات معتقلات إداريا، أي بدون توجيه تهم لهن، مشيرة إلى أن الاحتلال يقوم بتجديد أمر الاعتقال كل 6 أشهر.

ودعت ريم العالم إلى الضغط من أجل الإفراج عن الأسيرات القاصرات في سجن الدامون، قائلة إنه "أكبر سجن للعذاب، ومقبرة للأحياء".