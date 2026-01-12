الداخلية السورية: إحباط تهريب مخدرات بكميات ضخمة على حدود لبنان

قال مصدر في وزارة الداخلية السورية، للجزيرة، إن الوزارة أحبطت محاولة لتهريب كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود اللبنانية في منطقة يبرود بريف دمشق.

وأضاف المصدر أن المضبوطات التي شملت 266 منطادا هوائيا تستخدم في عمليات التهريب وكميات من الماريغوانا، كانت في طريقها إلى الأردن ودول الخليج.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد قبل نحو عام وشهر، واصلت الحكومة السورية ضبط الملايين من حبوب الكبتاغون في مناطق عدة بالبلاد، لكنّ التهريب لم يتوقف.

وكان وزير العدل السوري مظهر الويس بحث مع نظيره الأردني بسام التلهوني، في عمّان الأحد، سبل مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.

وشنّ الجيش الأردني في ديسمبر/كانون الأول الماضي غارات على شبكات لتهريب المخدرات ومزارع لتخزينها في ريف السويداء الجنوبي والشرقي جنوب غربي سوريا.

وكانت وزارة الداخلية السورية، أعلنت في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن ضبط 11 مليون قرص كبتاغون بسيارة قادمة من لبنان، في كمية اعتُبرت الأكبر منذ بدأت الوزارة عملها.

وفي يونيو/حزيران 2025، أعلنت الداخلية السورية ضبط 3 ملايين حبة كبتاغون بعد اشتباك مع خلية تهريب قالت إنها قادمة من لبنان إلى الأراضي السورية.

وشكّل الكبتاغون أكبر صادرات سوريا منذ عام 2011، وكان بيع هذه المادة المنشطة وغير القانونية يعد مصدرا أساسيا لتمويل نظام الأسد.

ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن بين الحين والآخر ضبط كميات كبيرة من هذه المادة المخدرة.