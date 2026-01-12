مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإخطارات إخلاء لمنازل فلسطينية

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. في وقت وزعت فيه سلطات الاحتلال إخطارات إخلاء لمزيد من المنازل.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي بالمدينة إن 325 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية من المسجد، قرب مصلى باب الرحمة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية، تنظيم مستوطنين، مساء أمس الأحد، لمراسم زواج داخل باحات الأقصى خلال اقتحامهم المسجد.

الأسيرة المقدسية الوحيدة

في سياق متصل، أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة عام ونصف على الأسيرة المقدسية تسنيم عودة (22 عاما)، المعتقلة في سجن الدامون.

واعتُقلت عودة في ديسمبر/كانون الأول 2024 بتهمة التحريض، ومن المقرر أن تُفرج عنها سلطات الاحتلال في الخامس من أبريل/نيسان المقبل.

وتعد عودة، وهي طالبة قانون وابنة الشهيد المقدسي المحتجز جثمانه بركات عودة، الأسيرة المقدسية الوحيدة حاليا في سجون الاحتلال.

وفي سياق آخر، قال مركز معلومات وادي حلوة إن قوات الاحتلال سلّمت عددا من العائلات المقدسية في حي بطن الهوى بسلوان أوامر إخلاء لمنازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وفجر الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن خالد حمّاد في بلدة قطنة شمال غرب القدس، ونفذت أعمال تخريب واسعة داخله.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن عملية الاقتحام شملت تكسير الأثاث واحتجاز أفراد العائلة والتحقيق معهم ميدانيا لساعات، وسط ترهيب للنساء والأطفال.

كما شهد حي كروم قمر في بلدة سلوان اقتحاما من قوات الاحتلال وعناصر المخابرات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر محلية باعتداء شرطة الاحتلال على عمال فلسطينيين من بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس، بزعم دخولهم المدينة دون تصريح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف العمال الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية أثناء محاولتهم البحث عن فرص عمل داخل إسرائيل.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.. تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، حيث استُشهد ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وأُصيب نحو 11 ألفا، واعتُقل أكثر من 21 ألفا، وفق معطيات رسمية.