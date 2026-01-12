أخبار|إسرائيل

مستشفيات إسرائيل تستعد لحالات الطوارئ بسبب ما يجري في إيران

HAIFA, ISRAEL - JUNE 13: Moshe and Shani Bonfil, parents to a new born baby, being moved from the hospital ward to a designated shelter area at Rambam's Medical Center parking lot as Israel braces for Iran's respond to Israel's strike on June 13, 2025 in Haifa, Israel. People here are bracing themselves for retaliation from Iran after Israel launched a series of air strikes on that country's military facilities and leaders in the early hours of Friday, June 13. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
الاستعدادات في المستشفيات الإسرائيلية تضمنت نقل النشاط الحيوي إلى مواقع حصينة تحت الأرض (غيتي)
Published On 12/1/2026
|
آخر تحديث: 19:31 (توقيت مكة)

حفظ

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزارة الصحة أصدرت تعليمات للمستشفيات بمراجعة تعليمات الانتقال السريع إلى حالات الطوارئ، وذلك على خلفية تصاعد التوترات على الساحة الإيرانية للأسبوع الثالث.

وأوضحت القناة أن نائب مدير عام وزارة الصحة بعث رسالة عاجلة إلى مديري جميع المستشفيات في إسرائيل، تضمنت إنعاشا للتعليمات وجهوزية فورية للانتقال من حالة "الروتين" إلى حالة "الطوارئ القصوى".

وتضمنت تعليمات وزارة الصحة أنه عند صدور الأمر، ستنتقل المستشفيات للعمل بموجب "نشاط حيوي" فقط، وهو ما يعني وقف جميع العمليات الجراحية غير العاجلة والعيادات الخارجية، والتركيز الحصري على إنقاذ الحياة وعلاج إصابات الحرب.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن إجراءات الطوارئ تشمل نقل النشاط الحيوي للمستشفيات إلى مواقع حصينة تحت الأرض، لضمان استمرارية العلاج تحت القصف.

كما صدرت تعليمات مماثلة للمستشفيات الخاصة بوقف النشاطات غير الضرورية فورا وتسريح المرضى، ليكونوا جاهزين للمساعدة إذا تطلب الأمر.

تجنُّب التدخل

وتشهد إيران احتجاجات على الأوضاع المعيشية في البلاد للأسبوع الثالث وسط انقطاع شامل للإنترنت، وقد رُفعت في عدد من المظاهرات شعارات مناوئة للسلطات.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية قد ذكرت أن الأجهزة الأمنية ترى أن أي تدخل إسرائيلي في أحداث إيران سيفسد مسار الاحتجاجات، لذا فهي توصي بعدم التدخل.

وأضافت القناة أن إسرائيل تتابع عن كثب كل خطوة عسكرية إيرانية حتى على مستوى تحريك القوات الأمنية، مشيرة إلى أن التقديرات في إسرائيل تقول إن إيران لن تخاطر بمهاجمتها مع الأزمة الداخلية المتصاعدة.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه التعامل بحذر مع التصريحات المتعلقة بملف إيران وأن تمر عبر مكتبه.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قال إن الرئيس ترامب أُطلع على مجموعة من الخيارات لشن ضربات عسكرية في إيران، بما في ذلك مواقع مدنية، وهو يدرس بجدية إصدار تفويض لشن هجوم عسكري على إيران.

إعلان
المصدر: الصحافة الإسرائيلية

إعلان