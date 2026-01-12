مستشفيات إسرائيل تستعد لحالات الطوارئ بسبب ما يجري في إيران

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزارة الصحة أصدرت تعليمات للمستشفيات بمراجعة تعليمات الانتقال السريع إلى حالات الطوارئ، وذلك على خلفية تصاعد التوترات على الساحة الإيرانية للأسبوع الثالث.

وأوضحت القناة أن نائب مدير عام وزارة الصحة بعث رسالة عاجلة إلى مديري جميع المستشفيات في إسرائيل، تضمنت إنعاشا للتعليمات وجهوزية فورية للانتقال من حالة "الروتين" إلى حالة "الطوارئ القصوى".

وتضمنت تعليمات وزارة الصحة أنه عند صدور الأمر، ستنتقل المستشفيات للعمل بموجب "نشاط حيوي" فقط، وهو ما يعني وقف جميع العمليات الجراحية غير العاجلة والعيادات الخارجية، والتركيز الحصري على إنقاذ الحياة وعلاج إصابات الحرب.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن إجراءات الطوارئ تشمل نقل النشاط الحيوي للمستشفيات إلى مواقع حصينة تحت الأرض، لضمان استمرارية العلاج تحت القصف.

كما صدرت تعليمات مماثلة للمستشفيات الخاصة بوقف النشاطات غير الضرورية فورا وتسريح المرضى، ليكونوا جاهزين للمساعدة إذا تطلب الأمر.

تجنُّب التدخل

وتشهد إيران احتجاجات على الأوضاع المعيشية في البلاد للأسبوع الثالث وسط انقطاع شامل للإنترنت، وقد رُفعت في عدد من المظاهرات شعارات مناوئة للسلطات.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية قد ذكرت أن الأجهزة الأمنية ترى أن أي تدخل إسرائيلي في أحداث إيران سيفسد مسار الاحتجاجات، لذا فهي توصي بعدم التدخل.

وأضافت القناة أن إسرائيل تتابع عن كثب كل خطوة عسكرية إيرانية حتى على مستوى تحريك القوات الأمنية، مشيرة إلى أن التقديرات في إسرائيل تقول إن إيران لن تخاطر بمهاجمتها مع الأزمة الداخلية المتصاعدة.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه التعامل بحذر مع التصريحات المتعلقة بملف إيران وأن تمر عبر مكتبه.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قال إن الرئيس ترامب أُطلع على مجموعة من الخيارات لشن ضربات عسكرية في إيران، بما في ذلك مواقع مدنية، وهو يدرس بجدية إصدار تفويض لشن هجوم عسكري على إيران.