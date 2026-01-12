الصحة العالمية: 18 ألف مريض بحاجة للإجلاء إلى خارج غزة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، أن أكثر من 18 ألفا و500 شخص من قطاع غزة، بينهم 4 آلاف طفل، لا يزالون بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي.

ودعا غيبريسوس المزيد من الدول لفتح أبوابها أمام المرضى من غزة واستئناف عمليات الإجلاء إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأوضح غيبريسوس أن المنظمة دعمت، خلال الأسبوع الماضي، إجلاء طبيا لـ18 مريضا و36 مرافقا من قطاع غزة إلى الأردن، لتلقي رعاية متخصصة تشمل علاج إصابات بالغة وأمراض وحالات خطيرة أخرى.

وأضاف أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تم إجلاء أكثر من 10 آلاف و700 مريض من غزة لتلقي علاج تخصصي في أكثر من 30 دولة.

يذكر أن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت لأكثر من عامين، مخلفة أزيد من 71 ألف شهيد و171 ألف مصاب.