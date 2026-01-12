مجلس النواب المصري يبدأ أعماله بعد "أطول انتخابات"

بدأ مجلس النواب المصري الجديد أعماله، اليوم الاثنين، عقب الانتخابات التي وُصفت بأنها الأطول في تاريخ البلاد.

ففي مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، شرع مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في جلسة إجرائية لاختيار رئيس له من بين أعضائه الـ596، وهم 568 منتخبا و28 معينا بقرار رئاسي.

ومساء الأحد، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجلس إلى الانعقاد، بعد قراره بتعيين 28 عضوا نصفهم من السيدات، بحسب قرارين نشرتهما الجريدة الرسمية.

وسيؤدي الأعضاء اليمين الدستورية، ثم يتم انتخاب رئيس للمجلس ووكيلين له.

ولفت وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، في تصريحات صحفية، إلى أن المجلس يُعقد في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تترأس النائبة عبلة الهواري (79 عاما) أولى جلسات مجلس النواب في فصله التشريعي الجديد.

نتائج الانتخابات

ووفقا لوكالة الأنباء المصرية مساء الأحد، حاز المستقلون 109 مقاعد بنسبة 18%، والأحزاب على النحو التالي: مستقبل وطن 231 مقعدا، وحماة وطن 91 مقعدا، والجبهة الوطنية 70 مقعدا.

والشعب الجمهوري 28 مقعدا، والمصري الديمقراطي 12 مقعدا، والوفد 12 مقعدا، والعدل 11 مقعدا، والإصلاح والتنمية 11 مقعدا، والنور 6 مقاعد، والتجمع 5 مقاعد.

كما فاز حزب المؤتمر بـ4 مقاعد، والحرية بمقعدين، وإرادة جيل بمقعدين، والوعي بمقعد واحد، والمحافظين بمقعد واحد.

وأُجريت الانتخابات بنظام الفردي والقوائم على مرحلتين، وتم فتح باب الترشح في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وانطلق التصويت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمر 99 يوما كأطول انتخابات في تاريخ مصر.

وشهدت 49 دائرة انتخابية من أصل 70 بالمرحلة الأولى إعادة للاقتراع، بعد إلغاء من اللجنة المشرفة على الانتخابات أو بحكم قضائي لنتائج الاقتراع الأول نتيجة خروقات أثناء التصويت، وفقا لبيانات رسمية.