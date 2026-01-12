عمليات هدم بالضفة ومشاريع استيطانية للاحتلال في القدس

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، عمليات هدم في رام الله والخليل، وشنت حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، في حين تعقد لجنة التخطيط والبناء بالقدس جلسة للتصديق على مشاريع استيطانية جديدة.

وهدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة شقبا غربي رام الله، واقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل ترافقها آليات هدم ثقيلة، وشرعت في هدم بئر للمياه في منطقة الظهر في البلدة.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال أخطرت 14 منشأة بالهدم في وقت سابق في المنطقة نفسها، وهدمت منشآت أخرى بذريعة البناء دون ترخيص.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات شملت مدن جنين ونابلس ورام الله وبيت لحم والخليل والقدس واعتقلت خلالها عددا من الشبان الفلسطينيين.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الاعتقالات تركزت في مخيمات شعفاط في القدس والجلزون في رام الله ومخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم، بالإضافة إلى بلدة الرام شمال القدس وبلدتي مسافر يطا والظاهرية في الخليل حيث دهمت قوات الاحتلال منازل المعتقلين وفتشتها قبل أن تقتادهم إلى معسكرات التوقيف والتحقيق.

كما سلمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد شاكر فلاح أحمد الجعبري (58 عاما) لعائلته، بعد أن احتجزته السبت الماضي عقب استشهاده متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، داخل مركبته في منطقة خلة حاضور بمدينة الخليل، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى الأهلي، وسيشيع اليوم بعد صلاة الظهر.

مشاريع استيطانية

وفي القدس المحتلة، تعقد اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء جلسة للتصديق على إقامة حي استيطاني لليهود المتزمتين الحريديم على أرض مطار القدس القديم في منطقة قلنديا.

وستناقش اللجنة التصديق على مشروع استيطاني آخر في حي الشيخ جراح داخل القدس المحتلة.

وأوضحت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن السلطات الإسرائيلية تخطط لبناء حي جديد في منطقة قلنديا على مساحة تزيد على 1200 دونم، سيضم نحو9 آلاف وحدة سكنية تستوعب أكثر من 30 ألف مستوطن.

وفي الشيخ جراح سيقام أكثر من 300 وحدة استيطانية جديدة في منطقة تقطنها عائلات فلسطينية يهددها القرار بالإجلاء.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، شمل اقتحامات واعتقالات وتدمير ممتلكات، إلى جانب توسع في المشاريع الاستيطانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية عن استشهاد ما لا يقل عن 1106 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال أكثر من 21 ألف شخص منذ بدء التصعيد.