بلدية تل أبيب تنفي فتح ملاجئ المدينة

نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن بلدية تل أبيب قولها إن الشائعات بشأن فتح ملاجئ المدينة غير صحيحة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بفتح الملاجئ العامة في تل أبيب على ضوء التطورات بالساحة الإيرانية.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن إسرائيل مستعدة عسكريا ومدنيا لأي تطورات على الساحة الإيرانية.

وفي وقت لاحق قالت بلدية تل أبيب إنه لم يتم فتح الملاجئ، "لكنها ستفتح عن بُعد عند الضرورة، ووفقا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

يأتي ذلك وسط تنامي الحديث عن احتمال تعرّض إيران لهجوم إسرائيلي أميركي.

وذكرت مصادر أميركية أن ترامب يدرس خيارات مثل العمل العسكري، ردا على تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، توعدت إيران برد "موجع" على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزارة الصحة أصدرت تعليمات للمستشفيات بمراجعة تعليمات الانتقال السريع إلى حالات الطوارئ، وذلك على خلفية تصاعد التوترات على الساحة الإيرانية للأسبوع الثالث.

وأوضحت القناة أن نائب مدير عام وزارة الصحة بعث رسالة عاجلة إلى مديري جميع المستشفيات في إسرائيل، تضمنت إنعاشا للتعليمات وجهوزية فورية للانتقال من حالة "الروتين" إلى حالة "الطوارئ القصوى".

وتضمنت تعليمات وزارة الصحة أنه عند صدور الأمر، ستنتقل المستشفيات للعمل بموجب "نشاط حيوي" فقط، وهو ما يعني وقف جميع العمليات الجراحية غير العاجلة والعيادات الخارجية، والتركيز الحصري على إنقاذ الحياة وعلاج إصابات الحرب.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن إجراءات الطوارئ تشمل نقل النشاط الحيوي للمستشفيات إلى مواقع حصينة تحت الأرض، لضمان استمرارية العلاج تحت القصف.

كما صدرت تعليمات مماثلة للمستشفيات الخاصة بوقف النشاطات غير الضرورية فورا وتسريح المرضى، ليكونوا جاهزين للمساعدة إذا تطلب الأمر.