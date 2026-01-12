شاحنة تدهس متضامنين مع احتجاجات إيران في لوس أنجلوس

قالت وسائل إعلام أميركية إن شخصين على الأقل أصيبا بجروح طفيفة عندما قاد شخص شاحنته نحو حشد من المتظاهرين خلال مسيرة تضامن مع الاحتجاجات في إيران بحي ويستوود في لوس أنجلوس الأميركية.

وقال مسعفون بإدارة إطفاء لوس أنجلوس إن شخصين تم علاجهما في الموقع لكنهما رفضا الذهاب إلى المستشفى. وأضاف رجال الإطفاء أنهم كانوا يعملون على إيجاد شخص ثالث أصيب أيضا، لكن حجم الحشد كان يعرقل حال دون ذلك.

وتشهد مدن أميركية وأوروبية مظاهرات يومية مؤيدة للمحتجين في إيران، في الوقت الذي دخلت فيه الاحتجاجات المناوئة للحكومة أسبوعها الثالث في مدن عدة، كما استمر الانقطاع الشامل للإنترنت.