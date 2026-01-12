أخبار|إيران

شاحنة تدهس متضامنين مع احتجاجات إيران في لوس أنجلوس

People walk near a U-Haul truck that reportedly was driven into a crowd during an anti-Iranian regime rally on January 11, 2026 in Los Angeles, California.
صورة من موقع عملية الدهس في لوس أنجلوس (الفرنسية)
Published On 12/1/2026
آخر تحديث: 04:16 (توقيت مكة)

قالت وسائل إعلام أميركية إن شخصين على الأقل أصيبا بجروح طفيفة عندما قاد شخص شاحنته نحو حشد من المتظاهرين خلال مسيرة تضامن مع الاحتجاجات في إيران بحي ويستوود في لوس أنجلوس الأميركية.

وقال مسعفون بإدارة إطفاء لوس أنجلوس إن شخصين تم علاجهما في الموقع لكنهما رفضا الذهاب إلى المستشفى. وأضاف رجال الإطفاء أنهم كانوا يعملون على إيجاد شخص ثالث أصيب أيضا، لكن حجم الحشد كان يعرقل حال دون ذلك.

وتشهد مدن أميركية وأوروبية مظاهرات يومية مؤيدة للمحتجين في إيران، في الوقت الذي دخلت فيه الاحتجاجات المناوئة للحكومة أسبوعها الثالث في مدن عدة، كما استمر الانقطاع الشامل للإنترنت.

المصدر: الصحافة الأميركية + رويترز

