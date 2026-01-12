عراقجي: ما يجري حرب إرهابية ضد إيران والموساد يواكب الاحتجاجات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاحتجاجات التي اندلعت في 28 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بدأت "هادئة ومشروعة لكنها سرعان ما انحرفت عن مسارها وتحولت إلى حرب إرهابية على البلاد".

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن التطورات اللاحقة لتلك المظاهرات شهدت انزلاق بعض التحركات نحو العنف.

واتهم عراقجي أعوان الموساد بمواكبة الاحتجاجات واعتبر أن تدخلاتهم هي سبب العنف وأعمال القتل التي حدثت.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن قوات الأمن تعاملت مع المظاهرات "بهدوء وضبط نفس"، قبل أن تدخل مجموعات "إرهابية مسلحة" بين صفوف المحتجين لتحويل المسيرات عن مسارها الأصلي، وفق قوله.

وأكد عراقجي أن الحكومة باشرت على الفور محادثات مع الأطراف المعنية واستمعت إلى مطالب المحتجين.

وأوضح أن السلطات رصدت "تسلل مجموعات إرهابية مسلحة" إلى صفوف المتظاهرين بهدف حرف المسيرات عن مسارها الأصلي، مشيرا إلى امتلاك بلاده أدلة على تعرض قوات الأمن لإطلاق نار بقصد رفع حصيلة الضحايا.

أدلة وانتقادات

وقال إن لدى طهران تسجيلات لرسائل صوتية وُجّهت إلى عناصر "إرهابية" تأمرهم بإطلاق النار على المدنيين وقوات الأمن.

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن معظم القتلى أُصيبوا برصاص أُطلق عليهم من الخلف.

وأشار عراقجي إلى أن العناصر المسلحة استهدفت أيضا مباني حكومية ومقار للشرطة ومحال تجارية، مؤكدا وجود صور توثق توزيع أسلحة على متظاهرين.

وقال الوزير إن ما يجري الآن "لم يعد مظاهرات، بل حرب إرهابية ضد البلاد"، كما انتقد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاحتجاجات، واعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران.

وتشهد إيران احتجاجات على الأوضاع المعيشية في البلاد للأسبوع الثالث وسط انقطاع شامل للإنترنت، وقد رُفعت في عدد من المظاهرات شعارات مناوئة للسلطات.