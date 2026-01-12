الصومال يلغي جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات

قرر الصومال إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات، ردا على اتخاذ أبو ظبي خطوات "تقوّض سيادة البلاد ووحدتها واستقلالها"، بحسب بيان لمجلس الوزراء الصومالي.

وأوضح البيان أن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل البلاد.

وقال البيان إن هذا القرار يشمل جميع الاتفاقيات والتعاون القائم في موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو.

وأضاف أن إلغاء الاتفاقيات مع الإمارات بما فيها الأمنية والدفاعية، جاء "استنادا إلى تقارير وأدلة قوية تتعلق بإجراءات سلبية تمس سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي".

وأكد الصومال أن هذه الأفعال تعد مخالفة لمبادئ السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام النظام الدستوري للدولة.

وكانت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الدولتين التي تركزت على التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب تنص على تقديم الإمارات دعما للقوات الصومالية من خلال التدريب والتجهيز وتوفير الأسلحة والمعدات، فضلا عن السماح لها بتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية داخل الأراضي الصومالية برا وبحرا وجوا.

كما تضمنت بنودا تتيح للإمارات استخدام الموانئ والمطارات الصومالية، بما في ذلك إنشاء قواعد عسكرية.

وكان مجلس الوزراء الصومالي قد صادق على الاتفاقية الأمنية في 6 فبراير/شباط 2023، في خطوة ظلت محل نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والرأي العام الصومالي.