رئيسة المكسيك: تم استبعاد عمل عسكري أميركي ضدنا بعد اتصالي مع ترامب

قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم اليوم الاثنين إنها ⁠أجرت "محادثة جيدة" مع ​نظيرها الأميركي دونالد ترامب بخصوص الأمن وجهود الحد من تهريب المخدرات.

وأضافت على منصة ⁠إكس أنهما ناقشا الأمن على أساس احترام سيادة المكسيك، والحد من تهريب المخدرات، وكذلك التجارة والاستثمار.

وقال ​المتحدث ‌باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت -في بيان- إن وزير الخارجية ‌ماركو روبيو تحدث أمس ‌الأحد إلى ⁠نظيره المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي بشأن ضرورة تعزيز ‌التعاون لتفكيك شبكات المخدرات التي تنتهج العنف في المكسيك ووقف تهريب الفنتانيل والأسلحة.

وكانت شينباوم أعلنت، الجمعة، أن حكومتها تعمل على "تعزيز التنسيق" الأمني مع الولايات المتحدة، بعد تصريحات ترامب التي قال فيها إنه يريد شن ضربات برية ضد عصابات المخدرات، وخصوصا المكسيكية.

وقال ترامب في مقابلة على قناة فوكس نيوز "سنبدأ ضربات برية ضد الكارتلات. الكارتلات تسيطر على المكسيك. من المحزن جدا رؤية ومشاهدة ما يحدث في هذا البلد".

وأضاف أنه حث نظيرته المكسيكية على السماح لواشنطن بإرسال قوات لمحاربة عصابات المخدرات، وهو اقتراح كانت قد رفضته سابقا.

وعززت المكسيك تعاونها مع الولايات المتحدة لتأمين الحدود، وقامت بتسليم العشرات من أباطرة المخدرات إلى جارتها الشمالية في عام 2025، لكن شينباوم أكدت مرارا رفضها أي تدخل عسكري في بلادها.