في وقت تشهد فيه مدينة حلب السورية تحولات ميدانية وأمنية لافتة، تكشف معاينة الجزيرة لشبكة أنفاق قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حي الشيخ مقصود عن أحد أكثر الملفات تعقيدا في مرحلة ما بعد الاشتباكات.

فبينما بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود، تبرز هذه الأنفاق كدليل ملموس على عمق التحصينات التي اعتمدتها "قسد" خلال سيطرتها على أجزاء من المدينة.

وجاءت هذه المعاينة بالتزامن مع إعلان هيئة العمليات في الجيش السوري رصد وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط انتشار قوات "قسد" في ريف حلب الشرقي، بعد انتهاء الاشتباكات العنيفة التي شهدها الحيان السبت الماضي.

ووصفت الهيئة هذه التحركات بـ"التصعيد الخطير"، محذرة من أن أي تحرك عسكري جديد سيُقابل برد عنيف، في ظل اتهامات بوجود مقاتلين من حزب العمال الكردستاني وفلول النظام السابق ضمن تلك التعزيزات.

ومن قلب حي الشيخ مقصود، دخل مراسل الجزيرة صهيب الخلف أحد هذه الأنفاق التي تبدأ من مكان يبدو مدنيا بالكامل.

غرفة خرسانية غير مكتملة أشبه بمحل تجاري مهجور، تخفي في أرضيتها فتحة مربعة محاطة بأكياس الرمل، تقود مباشرة إلى شبكة واسعة حُفرت في باطن الأرض.

قرية تحت الأرض

داخل النفق، تبدو الصورة أكثر تعقيدا، حيث ممرات ضيقة محفورة في الصخر، وجدران خشنة بلا تدعيم هندسي واضح، وتشعبات متكررة كل عشرات الأمتار، تجعل من الشبكة متاهة حقيقية.

ووفق ما نقله صهيب الخلف عن القادة الأمنيين في الموقع، فإن هذه الأنفاق تمتد لمسافات طويلة تحت الحي، وتشكّل ما يشبه "قرية كاملة تحت الأرض"، استُخدمت للتنقل والتخفي وإدارة المواجهات.

ولا تقتصر المخاطر، وفق التقديرات الرسمية، على ما هو تحت الأرض فقط، فالقادة الأمنيون يحذرون من ألغام وعبوات ناسفة زرعها مقاتلو "قسد" داخل الأنفاق، إضافة إلى تفخيخ شوارع وأبنية سكنية كانت تُستخدم مقرات عسكرية.

وتتقاطع هذه المعطيات مع شهادات الأهالي العائدين، الذين تحدثوا عن شوارع مثقوبة بالرصاص ومنازل متضررة، مقابل شعور متجدد بالأمان مع انتشار القوى الأمنية وفرق الدفاع المدني.

وبينما تؤكد السلطات أن حلب باتت خالية من مسلحي "قسد"، تبقى الأنفاق التي عاينتها الجزيرة شاهدا على مرحلة أمنية معقدة، وعلى تحديات كبيرة تواجه المدينة في مسار تثبيت الاستقرار وضمان عودة آمنة ومستدامة لسكانها.