"جسم مشبوه" يغير مسار موكب ترامب إلى مطار بفلوريدا

قال البيت الأبيض إن موكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلك مسارا مختلفا عن المعتاد إلى المطار أثناء مغادرته فلوريدا أمس الأحد بسبب "جسم مشبوه".

وجرى اكتشاف الجسم المشبوه، الذي لم يحدد البيت الأبيض طبيعته، خلال عمليات التمشيط الأمني التي سبقت وصول ترامب إلى مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا بجنوب غرب الولايات المتحدة، وقال الرئيس الأميركي عندما سأله الصحفيون عن الجسم المشبوه "لا أعرف شيئا عنه".

ولم يتسبب هذا الأمر في إرباك برنامج سفر الرئيس ترامب، إذ تم تعديل مسار الموكب الرئاسي بحيث سلك طريقا دائريا للوصول إلى مطار بالم بيتش.

طوق متحرك

وخلال مسار رحلة ترامب إلى المطار، قام ضباط شرطة على دراجات نارية بإنشاء طوق متحرك حول موكب الرئيس، وكادوا يصطدمون بالشاحنات الصغيرة التي كانت ترافق ترامب.

وقال أنتوني جوجليلمي، المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية (مكلفة بحماية الرئيس) إن سلوك الموكب مسارا ثانويا كان "إجراء احترازيا فقط، هذا هو البروتوكول المعتاد".

وكانت الخدمة السرية قد اكتشفت في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي منصة قنص مشبوهة تقع على خط رؤية مباشر لمكان خروج ترامب من طائرته الرئاسية في مطار بالم بيتش، ولم يعثر موظفو الخدمة السرية على أي شخص في المنطقة التي وجدت فيها المنصة.