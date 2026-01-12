ترامب يتمسك بضم غرينلاند ويقلل من التداعيات على الناتو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستضم جزيرة غرينلاند "بطريقة أو بأخرى"، وذلك قبل لقاء مرتقب يجمع مسؤولين بإدارته مع مسؤولين دانماركيين لمناقشة الخلاف بشأن الجزيرة.

وأضاف ترامب من الطائرة الرئاسية "على غرينلاند إبرام صفقة، لأنها لا تريد أن تسيطر عليها روسيا أو الصين"، مضيفا أن إبرام صفقة هو الخيار الأسهل، و"لكننا سنحصل على غرينلاند بطريقة أو بأخرى".

وبشأن تأثير الخلاف حول غرينلاند التابعة للدانمارك في حلفاء واشنطن الأوروبيين، صرح الرئيس الأميركي بأنه إذا كان سعي بلاده لضم الجزيرة يؤثر في حلف شمال الأطلسي (ناتو) "فليكن ذلك".

وأقر ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الخميس الماضي بأنه قد يضطر إلى الاختيار بين الحفاظ على وحدة الناتو والسيطرة على غرينلاند.

وتعارض سلطات غرينلاند -التي تتمتع بحكم ذاتي- والدانمارك وباقي الدول الأوروبية سعي إدارة ترامب لضم أكبر جزيرة في العالم بدعوى حمايتها من الهيمنة الروسية والصينية.

وردا على تصريحات ترامب، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم إن بكين تحث واشنطن على "عدم استخدام الدول الأخرى ذريعة لتحقيق مصالحها الخاصة"، وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي "القطب الشمالي منطقة تخص المصالح العامة للمجتمع برمته"، داعيا إلى احترام حقوق وحرية جميع الدول في القيام بأنشطة مشروعة في القطب الشمالي.

اجتماعات ومقترحات

وفي تطورات متصلة، يجري وزير الخارجية الألماني اليوم محادثات رفيعة المستوى في واشنطن، مع نظيره الأميركي ماركو روبيو لمناقشة تهديدات واشنطن بضم غرينلاند.

وذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة أن ألمانيا ستقترح على أميركا تشكيل بعثة مشتركة من حلف شمال الأطلسي لحماية منطقة القطب الشمالي.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية عن مصادر دبلوماسية أن مسؤولين بإدارة ترامب سيجتمعون بعد غد الأربعاء مع مسؤولين دانماركيين لمناقشة قضية غرينلاند.

إعلان

وأوردت الشبكة عن دبلوماسيين أوروبيين أنهم يدركون أن التزام واشنطن بالدفاع عن أوروبا وحلف الناتو لم يعد راسخا كما كان.

وأول أمس السبت ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن قادة عسكريين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى يضعون ⁠خططا لنشر قوات وسفن حربية وطائرات لحلف الناتو في غرينلاند لحمايتها من التهديدات الروسية والصينية.

لحظة حاسمة

ووصفت رئيسة وزراء الدانمارك ميته فريدريكسن أمس الأحد ما تمر به غرينلاند بأنه "لحظة حاسمة"، وقالت خلال اجتماع مع قادة أحزاب دانماركية "هناك نزاع قائم حول غرينلاند.. إنها لحظة حاسمة، فالأمر يتجاوز ما هو ظاهر للعيان".

وقال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن أمس الأحد إنه يتعين على حلف الناتو إطلاق عملية في القطب الشمالي لمعالجة المخاوف الأمنية الأميركية.

واقترح الوزير ​فرانكن عمليتي "حارس البلطيق" و"‌الحارس الشرقي" التابعتين لحلف شمال الأطلسي بصفتهما نموذجين محتملين لعملية "حارس القطب الشمالي".

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لترامب خلال ولايته الأولى أن عرض شراء غرينلاند من الدانمارك، وهو ما وُوجه برفض تام من الأخيرة، وتمتلك أميركا قواعد عسكرية في الجزيرة بموجب اتفاقية عام 1951 المبرمة بينها وبين الدانمارك.