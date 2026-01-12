بلومبيرغ: ترامب يكشف قريبا عن أعضاء "مجلس السلام" لغزة

من المتوقع أن يُعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع عن أسماء الشخصيات التي ستشارك في "مجلس السلام" لإدارة خطته بشأن قطاع غزة، وفقا لما نقله موقع بلومبيرغ عن مسؤولين.

يتألف المجلس في معظمه من رؤساء حكومات أو دول، ويرأسه ترامب، ويهدف إلى قيادة عملية إعادة إعمار قطاع غزة، كما هو مذكور في خطة ترامب المكونة من 20 بندا، والتي أدت إلى وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويهدف المجلس إلى المساعدة في تشكيل حكومة انتقالية في قطاع غزة من التكنوقراط، ونشر "قوة استقرار دولية" فضلا عن توفير التمويل اللازم.

ولم يتضح بعد من سيضم المجلس، إذ لم يُكشف إلا عن المرشح لمنصب المدير التنفيذي، وهو الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف.

وقال مؤسس ورئيس مؤسسة "الأميركيون من أجل السلام العالمي" بشارة بحبح في بيان موجه إلى أهالي غزة يوم السبت إنه "من المتوقع الإعلان عن مجلس السلام لغزة خلال الأسبوع المقبل، على أن يُعقد اجتماعه الرسمي الأول على هامش اجتماعات دافوس في الأسبوع الثالث من هذا الشهر".

والأسبوع الماضي، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بملادينوف، وأكد خلال اللقاء "على ضرورة نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح وفقا لخطة النقاط العشرين"، بحسب بيان إسرائيلي.

اجتماع بالقاهرة

يأتي ذلك في وقت أكد فيه عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزال أن وفدا من الحركة توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة الأحد لبحث التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة بدءا من الاثنين.

وشدد -خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر- على أن الاجتماع سيبحث أيضا متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل ما وصفه بصعوبات كبيرة تعترض تطبيقه، واستمرار الخروقات الإسرائيلية.

وأضاف أن وفد حماس يعمل بالتنسيق مع بقية القوى الفلسطينية على تذليل العقبات أمام تشكيل اللجنة التي ستتولى إدارة القطاع، مؤكدا أنها فلسطينية بحتة، وأن المرجعية الأساسية لها يجب أن تكون فلسطينية، مع السعي للتوافق على أعضائها.

إعلان

وأكد أن حركة حماس أُبلغت رسميا باسم نيكولاي ملادينوف بوصفه مرشحا ليكون جزءا من الإدارة المقترحة لقطاع غزة، مشيرا إلى أن اسمه طرح بديلا عن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي قوبل بتحفظات من عدة أطراف بسبب مواقفه السابقة وانحيازاته.

وتخرق إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل شبه يومي، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني، وتتهم تل أبيب حركة حماس بعدم إتمام شروط المرحلة الأولى المتعلقة بتسليم جميع جثث الأسرى الإسرائيليين قائلة إنه لا تزال هناك جثة لم تُسلَّم، لكن الحركة تؤكد أن الصعوبات الميدانية بالقطاع تحول دون عمليات البحث عن الرفات.