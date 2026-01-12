اليابان قلقة من الوضع الإنساني في غزة والتوسع في الضفة

أعرب وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو عن قلق بلاده من الوضع الإنساني في قطاع غزة، ومن الاستيلاء على أراض فلسطينية في الضفة الغربية، ودعا إلى حماية المدنيين في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليها.

جاء ذلك في بيان من وزارة الخارجية اليابانية حول لقاءات موتيغي مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين أمس الأحد واليوم، إذ دعا الوزير خلال لقائه الأحد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليها.

وشدد موتيغي -حسب البيان- على أن توسع الاستيطان على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي، مؤكدا استعداد اليابان للاضطلاع بدور فاعل في تحسين الأوضاع بالمنطقة.

وفي لقائه لاحقا بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أكد موتيغي ضرورة عدم عرقلة أنشطة المساعدات الإنسانية التي تنفذها المنظمات الدولية، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

كذلك أعرب موتيغي، خلال لقائه اليوم مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عن قلق اليابان العميق من الأوضاع في غزة والضفة الغربية، داعيا إسرائيل إلى التحلي بضبط النفس ووقف الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان موتيغي قد التقى الأحد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وأكد له قلق اليابان من الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقال إن اليابان ستسهم في المبادرات الدولية الرامية إلى إعادة إعمار غزة من خلال "جهود حفظ السلام"، كما زار مخيما للاجئين قرب رام الله.

وخلال لقائه حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، أكد موتيغي دعم اليابان لحل الدولتين، ولكن الفلسطينيين أوضحوا أن إسرائيل تمهد لضم الضفة الغربية رسميا، وذلك بتكثيف الاعتداءات على الفلسطينيين وهدم منازلهم وتهجيرهم والتوسع الاستيطاني، وهي إجراءات من شأنها أن تقضي على إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة، التي تشدد على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني".

ومنذ بدء إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بقطاع غزة استمرت عامين، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، ما لا يقل عن 1106 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إصافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، حسب معطيات رسمية فلسطينية.