بدو القدس: لن نقبل التهجير مجددا

أعلن ممثل تجمع جبل البابا البدوي شرق مدينة القدس المحتلة رفض محاولات التهجير الإسرائيلية، في ظل استمرار المساعي والخطط لإقامة مشاريع استيطانية لصالح ما يعرف بمشروع "إي1" شرقي القدس.

وقال داود الجهالين، مسؤول دائرة السلم الأهلي في محافظة القدس والناطق باسم تجمع جبل البابا البدوي للجزيرة، إن الطريق الاستيطاني المسمى "شريان الحياة"، وهو شارع فصل عنصري، يشكل جزءا من المخطط الاستيطاني "إي1" شرق القدس، ويرمي إلى تحقيق أهداف عدة.

وتابع "المشروع خطير جدا هدفه الأول والأخير تهجيرنا ولن نقبل هجرة جديدة لو افترشنا الأرض والتحفنا السماء".

وكان عرب الجهالين هُجروا من أراضيهم في منطقة عراد جنوب فلسطين إبان النكبة.

وأشار الجهالين إلى تلقي سكان التجمعات البدوية شرق القدس وشمال بلدة العيزرية إخطارات تمهل السكان 45 يوما للاعتراض على مشروع شارع يخطط لأن يكون بديلا للشارع الحالي الذي يربط شرق القدس وجنوب الضفة بوسط وشمال الضفة.

وذكر الجهالين أن المتضررين تواصلوا مع جهات الاختصاص القانونية والحقوقية ويعملون على تجهيز ملفات لتقديم اعتراضات رغم تضاؤل الآمال.

وأوضح أن المشروع في حال تنفيذه فإنه "يعني فصل القدس عن أحيائها من جهة، وفصل بلدة العيزرية على محيطها وتهجير 21 تجمعا بدويا وتهجير 7 آلاف مواطن واستحالة إقامة دولة فلسطينية متواصلة".

وربط الجهالين بين إقامة الشارع ومخطط "إي1″، المخطط له على 12 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وطرح عطاءات لبناء أكثر من 3600 وحدة استيطانية مؤخرا.