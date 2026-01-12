العليمي يحذر من توسيع بؤر التوتر في اليمن

حذّر رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي من تداعيات أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر في البلاد، مؤكدا أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة وتعدد مراكز القوة يهيئ بيئة خصبة لنمو "الجماعات المتطرفة".

وخلال لقائه في الرياض المفوض الخاص بوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبياس تونكل اليوم الاثنين، قال العليمي: إن "الحالة اليمنية مثل العديد من الحالات الأخرى في المنطقة، تثبت أن دعم المليشيات غير الخاضعة للدولة لا يكافح الإرهاب، بل يُعيد إنتاجه"، وفق ما أوردته وكالة سبأ الحكومية.

وأشار إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعا على أمن الشحن البحري عبر البحر الأحمر، وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم بأسره.

كما أشار إلى أن عملية "استلام المعسكرات" مؤخرا خطوة تصحيحية لتوحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى، وثمّن الدور السعودي، مشيرا إلى أن المملكة تحمّلت أعباء سياسية وإنسانية كبيرة وصولا إلى جهود خفض التصعيد الأخيرة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت استعادت فيه القوات الحكومية السيطرة على معظم المحافظات الجنوبية عقب مواجهات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي امتدت في حضرموت والمهرة.

إغلاق سجون

كما أوردت وكالة سبأ أن العليمي وجّه بإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير القانونية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون.

كما كلّف العليمي الجهات المعنية بحصر مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات عدن ولحج والضالع، ووضع خطة عاجلة لإغلاقها وضمان نقل أي محتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو إطلاق سراحهم في حال لم تثبت بحقهم أي تهم قانونية.

من جانب آخر، أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام نزع 1917 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني الجاري وحتى يوم التاسع من الشهر نفسه.

وأوضح المركز في بيان صدر بهذا الخصوص "أن ما تم نزعه خلال هذه الفترة شمل 1786 ذخيرة غير منفجرة، و120 لغما مضادا للدبابات، و8 ألغام مضادة للأفراد، إضافة إلى 3 عبوات ناسفة".