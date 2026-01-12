الرئيس اللبناني: الجيش بصدد تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، إن قرار حصر السلاح بيد الدولة اتُّخذ، وإن الجيش يقوم بتنفيذه ولا يزال يفعل ذلك، على حد تعبيره.

وأكد الرئيس اللبناني أن هناك سيطرة عملياتية للجيش جنوب الليطاني، وأن الأهم هو منع جعل المنطقة منطلقا لعمليات عسكرية.

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حكومته عازمة على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة والمراحل التي تليها.

جاءت تصريحات سلام، خلال استقباله سفراء مجموعة "الخماسية" التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وقطر والسعودية ومصر.

استهداف إسرائيلي

من ناحية أخرى، أُصيب شخص، الاثنين، بقصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في بلدة صديقين بقضاء صور جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية باستهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة صديقين في قضاء صور، مما أسفر عن إصابة شخص ونقله إلى المستشفى.

ولفتت إلى أن مسيّرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر ألقت ليلا قنبلتين على مبنى في بلدة عين العديسة جنوبي لبنان، ما تسبب بأضرار جسيمة في المكان.

وكانت مقاتلات إسرائيلية قصفت محيط بلدتي جباع والقطراني، ومرتفعات المحمودية والجَبّور وجبل الريحان، في قضاءي النبطية وجزين، جنوبي لبنان، أمس الأحد.

كما تعرّضت بلدة "كفر حتى"، في قضاء صيدا، لضربتين، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع لحزب الله رُصدت أنشطة فيها.

سلاح حزب الله

وقبل أيام، أعلن الجيش اللبناني، في بيان، أن خطته لحصر السلاح "حققت أهداف مرحلتها الأولى في جنوب نهر الليطاني (دون تحديدها)، ودخلت مرحلة متقدمة"، محذرا من أن اعتداءات إسرائيل واحتلالها مواقع لبنانية "يؤثر سلبا" على استكمالها.

لكن "حزب الله" قال في أكثر من مناسبة، إنه متمسك بسلاحه، ودعا إلى إنهاء عدوان إسرائيل على لبنان وانسحابها من أراضيه المحتلة.

وفي 5 أغسطس/آب 2025، أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه "حزب الله".

انتهاكات إسرائيلية

يأتي ذلك ضمن انتهاكات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.