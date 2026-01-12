الرئيس الكوبي ينفي وجود أي محادثات مع الولايات المتحدة حاليا

نفى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، اليوم الاثنين، إجراء بلاده أي محادثات مع واشنطن حاليا، في رد صريح على نظيره الأميركي دونالد ترامب، الذي أشار إلى أن الخصمين القديمين يجريان مباحثات في هذه الفترة.

وكان ترامب الذي يضغط على الجزيرة التي يصفها بالشيوعية، قد قال لصحفيين أمس إن الولايات المتحدة "تتحدث إلى كوبا"، ولم يحدد ما يناقشه البلدان، ولكنه قال "ستعرفون قريبا جدا".

وقال دياز كانيل إن بلاده لا تجري حاليا أي محادثات مع الولايات المتحدة باستثناء اتصالات فنية تتعلق بمسألة الهجرة، وأكد أنه "لا أحد" يُملي على كوبا ما عليها فعله، موضحا أن "تطور العلاقات بين البلدين يجب أن يستند إلى القانون الدولي لا إلى العداء والتهديد والإكراه الاقتصادي".

وتصاعد التوتر سريعا بين البلدين اللذين يفصل بينهما مضيق فلوريدا، بعد أن قال ترامب أمس إن كوبا لن تحصل على أي كميات أخرى من النفط أو الأموال من فنزويلا بعد القبض على رئيسها ‌نيكولاس مادورو، وأضاف أن على الجزيرة التي يديرها الشيوعيون أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

من جهته، قال وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز، الأحد، إن بلاده لم تتلقَّ أي أموال عن الخدمات الأمنية التي تقدمها لأي دولة، مؤكدا أن الحكومة الكوبية لم تنخرط فيما وصفه بـ"الارتزاق والابتزاز والإكراه العسكري ضد دول أخرى"، مشيرا إلى أن ذلك من أعمال الولايات المتحدة.

وقال ترامب أمس ‌الأحد إنه "يريد أن يعتني" بالكوبيين الذين "أجبروا على الخروج" من كوبا أو الذين "غادروها بالإكراه"، واصفا إياهم بأنهم "مواطنون عظماء للولايات المتحدة".

ورد الرئيس الكوبي قائلا، اليوم، ‌إن الولايات المتحدة استدرجت الكوبيين للهجرة إليها بموجب قوانين كانت تفضل المهاجرين الكوبيين الذين يعانون الآن من عواقب تلك "السياسة الفاشلة"، وأضاف: "إنهم ضحايا التغيير في السياسة تجاه المهاجرين وخذلان ساسة ميامي".

إعلان

وكان ترامب قد هدد كوبا بمواجهة عواقب لم يحددها، كما ألمح إلى إمكانية تغيير رئيسها، مقترحا عليها التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة "قبل فوات الأوان"، ورد عليه الرئيس الكوبي وقتها ‌قائلا إن كوبا ستدافع عن نفسها "حتى آخر قطرة دم".

روبيو رئيسا لكوبا

وأعاد ترامب نشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تلمّح إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، المولود لأبوين مهاجرين كوبيين، قد يصبح الرئيس المقبل لكوبا.

وجاء في الرسالة، التي نشرها أحد المستخدمين غير المعروفين يوم 8 يناير/كانون الثاني، أن "ماركو روبيو سيصبح رئيسا لكوبا"، وقد أعاد ترامب نشرها مرفقة برمز تعبيري (إيموجي) ضاحك، معلقا "يبدو هذا جيدا بالنسبة لي".

وتأتي منشورات الرئيس الأميركي بعد أسبوع من عملية للقوات الأميركية في كاراكاس اعتقلت فيها الرئيس الفنزويلي وزوجته، وقد وجّه ترامب بعدها تحذيرات إلى كوبا العدوة القديمة للولايات للمتحدة، قائلا إن "كوبا موضوع سنتحدث عنه في نهاية المطاف".