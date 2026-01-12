الجيش السوري يرسل تعزيزات إلى شرق حلب

أرسل الجيش السوري، الاثنين، تعزيزات إلى شرقي حلب، عقب رصده وصول مزيد من قوات قسد إلى المنطقة.

وبثت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) مشاهد لتعزيزات الجيش السوري المتجهة نحو خط الانتشار شرقي حلب، بعد وصول مزيد من "مجاميع مسلحة لتنظيم قسد وفلول النظام البائد قرب مدينتي مسكنة ودير حافر بريف حلب الشرقي".

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت سانا عن هيئة عمليات الجيش السوري قولها: "رصدنا وصول المزيد من المجاميع المسلحة إلى نقاط انتشار تنظيم قسد بريف حلب الشرقي قرب مسكنة ودير حافر".

وأضافت الهيئة: "بحسب مصادرنا الاستخباراتية، فإن هذه التعزيزات الجديدة ضمت عددا من مقاتلي تنظيم حزب العمال الكردستاني، وفلول النظام البائد".

وبشأن ردود الفعل، قالت هيئة العمليات: "نقوم بدراسة وتقييم الوضع الميداني بشكل مباشر وفوري".

وأكدت أن استقدام تنظيم قسد "لمجاميع إرهابية تصعيد خطير، وأي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجاميع سيقابل برد عنيف".

وكانت الهيئة أعلنت الأحد استنفار الجيش السوري بعد رصده تحركات عسكرية لمسلحي تنظيم قسد في مدينة دير حافر.

قسد تنفي

في المقابل، نفت قسد اتهامات وزارة الدفاع السورية لها بالدفع بحشود عسكرية لقواتها على جبهة دير حافر بريف حلب الشرقي.

وقالت إنه ليست لها أي تحركات أو استعدادات غير طبيعية في المنطقة، مضيفة أن التجمعات التي جرت اقتصرت على مدنيين من أهالي شمال وشرق سوريا لاستقبال جرحى حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

يُذكر أن حصيلة الاشتباكات في أحياء سكنية في مدينة حلب ارتفعت إلى 24 قتيلا و129 جريحا، ونزوح 165 ألف شخص، وفق سانا.

وتفجرت الأحداث في حلب الثلاثاء الماضي، وتبادل الجيش وقوات المسؤولية عن التسبب في اندلاع الاشتباكات.

وقد أعلن الجيش السوري السبت السيطرة على الأحياء المذكورة، وقال إنه سمح لمسلحي قسد بالخروج إلى شمال شرقي البلاد، حيث معقل التنظيم.